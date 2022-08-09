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Новости В Мире Заждались новой пандемии? Ну, как же без неё-то, родимой
hepavirus
Медики готовят традиционные лекарства для больных henipavirusом. Пока не определено, какие лекарства помогают.

Заждались новой пандемии? Ну, как же без неё-то, родимой

Megan Jorgensen Авг 9, 2022 В Мире, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 46 Просмотров

И вновь Китай в первых рядах. В этой стране начинается эпидемия нового вируса животного происхождения. Трепещите, люди

Новая вспышка очередной новой болезни. И опять в Китае. И опять летучие мыши разносят.

Как сообщается из Китая, в районах Shandong и Henan, соответствнно на востоке и в центре страны, зарегистрирована вспышка заболеваний новым, неизвестным ранее вариантом вируса Henipavirus. В больницы попали 35 человек, но это только начало, и эпидемиологи ожидают резкого взлёта количества заболеваний.

По утверждениям вирусологов, Henipavirus был впервые зафиксирован ещё в начале 90ых годов. С тех пор имели место примерно полдесятка вспышек заболеваний по всему миру, но каждый раз заболевали несколько десятков человек, хотя болезнь носила тяжёлый характер и смертность достигала 90%.

Но нынешний вариант, опять же, по утверждениям вирусологов, имеет свои особенности, которые только-только начали изучаться, поэтому подробности непонятны. Непонятно даже, как именно новая болезнь передаётся.

В любом случае китайские учёные внимательно следят за развитием ситуации, а правительственная китайская газета на английском языке Global Times опубликовала статью-предупреждение об опасностях новой болезни.

Судя по первым оценкам, болезнь передаётся от животных человеку, а затем уже люди заражают друг друга. В первую очередь разносчиками являются летучие мыши. Что касается дальнейшего пути вируса, пока данных недостаточно, но к карантину китайские власти готовы.

Пока нет никаких вакцин и никаких лекарств против этого варианта. Но, по утверждениям медиков, симптомы болезни нам уже привычны: кашель, повышенная температура, усталось, потеря аппетита, головная боль, боль в мускулах, тошнота. У ряда пациентов зафиксирована рвота, а не только тошнота, и также крайняя степень неконтролируемой раздражительности.

Итак, все строимся в колонны и ровными рядами, мерным шагом, дисциплинированно отправляемся вакцинироваться против нового варианта Henipavirus. Хотя вакцины пока не существует, но разве такие трудности нас остановят?

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