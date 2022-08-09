В Гренландии начинается золотая лихорадка с участием богатейших людей мира

Новые месторождения драгоценных металлов могут создать конкуренцию канадским шахтам.

Из-за климатического кризиса Гренландия тает с беспрецедентной скоростью. Это создает возможности для инвесторов и горнодобывающих компаний, которые ищут запасы критически важных полезных ископаемых, способных обеспечить переход к зеленой энергии.

По иронии судьбы Гренландия становится эпицентром последствий изменения климата, но именно она может стать эпицентром добычи металлов, необходимых для решения этого кризиса.

Группа миллиардеров, включая Джеффа Безоса, Майкла Блумберга и Билла Гейтса, устроила “массовую охоту за сокровищами” с вертолетами и передатчиками на западном побережье Гренландии. Они рассчитывают на то, что под поверхностью холмов и долин на острове Диско в Гренландии и на полуострове Нуссуак находится достаточно важных полезных ископаемых для питания сотен миллионов электромобилей.

“Клуб миллиардеров” оказывает финансовую поддержку Kobold Metals, калифорнийскому стартапу по разведке полезных ископаемых.

“Мы ищем месторождение, которое станет первым или вторым по значимости месторождением никеля и кобальта в мире”, — сказал, генеральный директор Kobold Metals.

Бригады берут образцы почвы, запускают дроны и вертолеты с передатчиками, чтобы измерить электромагнитное поле недр и нанести на карту слои горных пород под ними. Они используют искусственный интеллект для анализа данных, чтобы определить, где именно нужно бурить уже следующим летом.

По данным Геологической службы Дании и Гренландии, Гренландия может стать мощным игроком по добыче угля, меди, золота, редкоземельных элементов и цинка. Правительство Гренландии, “провело несколько оценок ресурсов по всей свободной ото льда земле, и признает потенциал страны для диверсификации национальной экономики за счет добычи полезных ископаемых”.

Правительство Гренландии “поддерживает ответственное, устойчивое и экономически целесообразное освоение своих природных ресурсов”.