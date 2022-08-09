В налоговой задержались невостребованные 1,4 миллиарда долларов: возможно, там застряли ваши деньги

А ещё федералы отправили миллионы на неправильные счета.

Агентство по доходам Канады (CRA) сообщает, что в его казне скопились необналиченные чеки на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Они собрались за многие годы, причем некоторые из них ждут своих хозяев с 1998 года.

Каждый год CRA производит миллионы платежей в виде пособий и компенсаций. Но некоторые чеки остаются необналиченными по разным причинам – чаще всего из-за потери чека или изменения адреса.

В этом месяце налоговая начнет рассылать электронные уведомления о необналиченных чеках 25 тысячам канадцев. Еще 25 000 канадцев получат электронные уведомления в ноябре, а еще 25 000 — в мае 2023 года.

CRA запустило кампанию в феврале 2020 года, пытаясь “заставить” канадцев обналичить свои чеки. Агенство заявляет, что на сегодняшний день вернуло налогоплательщикам более 800 миллионов долларов.

Налоговая сообщает, что канадцы могут проверить, есть ли у них необналиченные платежи, через онлайн-аккаунт CRA.