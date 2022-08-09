Юристы оспаривают требование языкового закона о переводе документов

С новым законом свидетельства о рождении и о браке будут выдаваться только на французском.

Группа квебекских юристов подает первый иск против законопроекта 96. Они выступают против пункта, который гласит, что любые документы, подаваемые в суд от имени компаний и групп, должны быть переведены на французский язык.

Юристы утверждают, что это нововведение обходится очень дорого. По их словам в Квебеке всего 54 аккредитованных службы юридических переводов и этого недостаточно для удовлетворения спроса. Кроме того эти услуги также стоят больше, чем стандартные переводы.

Ведущий истец Дуглас Митчелл утверждает, что это обновление поставит нефранкоязычные предприятия в невыгодное юридическое положение, особенно малые предприятия.

“В этом нет никакой логики, кроме той, что кто-то хочет, чтобы разбирательство проходило на французском языке. Точка”, — сказал Митчелл в суде.

В конечнос итоге юристы призывают принять судебный запрет, чтобы предотвратить применение этой части законопроекта 96.

В свою очередь правительственные юристы оправдываются что, хотя двуязычный доступ к суду является правом, другие провинции, такие как Британская Колумбия, вводят аналогичные правила перевода для французских заявителем.

Решение по вопросу о запрете ожидается уже на этой неделе.

В ближайшие месяцы также запланировано несколько других споров по законопроекту 96.