Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости В Мире Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Фото: oko-planet.su

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Виктория Христова Авг 10, 2022 В Мире, Новости, Политика Комментарии к записи Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО отключены 44 Просмотров

Швеция и Финляндия отказались от прежнего нейтралитета и заявили о желании присоединиться к НАТО в мае текущего года

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, сообщила 9 августа пресс-служба Белого дома.

В сообщении уточняется, что подписание протоколов состоялось после торжественной церемонии, которая началась в 21 час по Московскому времени.

В ходе церемонии Байден зачитал речь, а затем подписал протоколы о включении скандинавских стран в НАТО.

Отметим, что Сенат США 4 августа одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. На сегодняшний день США стали 23-ей страной, которая ратифицировала вхождение в НАТО Финляндии и Швеции. Всего за вхождение скандинавских стран в альянс должно высказаться 30 стран блока.

Швеция и Финляндия отказались от прежнего нейтралитета и заявили о желании присоединиться к НАТО в мае текущего года

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal