Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Швеция и Финляндия отказались от прежнего нейтралитета и заявили о желании присоединиться к НАТО в мае текущего года

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии, сообщила 9 августа пресс-служба Белого дома.

В сообщении уточняется, что подписание протоколов состоялось после торжественной церемонии, которая началась в 21 час по Московскому времени.

В ходе церемонии Байден зачитал речь, а затем подписал протоколы о включении скандинавских стран в НАТО.

Отметим, что Сенат США 4 августа одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. На сегодняшний день США стали 23-ей страной, которая ратифицировала вхождение в НАТО Финляндии и Швеции. Всего за вхождение скандинавских стран в альянс должно высказаться 30 стран блока.

Швеция и Финляндия отказались от прежнего нейтралитета и заявили о желании присоединиться к НАТО в мае текущего года