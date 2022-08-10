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Фото: https://www.pexels.com/

Крупнейший экспортер угля в Европе построит сталелитейный завод в Польше

Виктория Христова Авг 10, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Крупнейший экспортер угля в Европе построит сталелитейный завод в Польше отключены 34 Просмотров

Сталелитейный завод стоимостью 5 млрд злотых намерена построить крупнейший экспортер каменного угля в Европе, польская компания Węglokoks, 9 августа сообщил польский портал Wirtualna Polska.

 

Сообщается, что завод намерены построить к 2027 году. Данный завод станет первым шагом к восстановлению сталелитейной промышленности Польши.

«Сегодня мы приняли стратегическое решение (…) инвестировать деньги и восстановить сталелитейную промышленность», — цитирует портал слова вице-премьера Польши Яцека Сасина.

Новый сталелитейный завод с нулевым уровнем выбросов мощностью 1 млн тонн в год будет построен на месте бывшего сталелитейного завода конвекторов в Руда-Слёнска. Сообщается, что инвестиции на строительство завода поступят в будущем году.

По словам Сасина, «сегодня в Европе дефицит стали», потому важно инвестировать деньги в реконструкцию сталелитейной промышленности.

«Конкретные меры уже приняты — 560 млн злотых — это первые деньги, которые сейчас выделены в качестве инвестиций в сталелитейные предприятия Węglokoks», — сказал Сасин и добавил, что проект нового металлургического завода «с электрическими печами, которые будут плавить металлолом» разработан и находится на рассмотрении.

 

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