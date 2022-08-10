Премьер-министр Онтарио: экономика может деградировать

В провинции Онтарио может произойти спад. Об этом сообщил премьер-министр региона Даг Форд в время парламентской сессии региона 9 августа, передает Reuters.

Согласно заявлению главы правинции, спад в экономике в Онтарио может произойти в ближайшее время. Сигналом к этому является быстрое повышение процентных ставок центральным банком страны.

«Онтарио, как и остальная часть Канады и Северной Америки, должна быть готова к возможности краткосрочного экономического спада», — сказала вице-губернатор Онтарио Элизабет Даудесвелл от имени Форда.

Напомним, консервативная партия премьер-министра Дага Форда вернулась к власти в июне с обещаниями увеличить расходы, повысить минимальную заработную плату и предоставить налоговые льготы.

Между тем, Онтарио — центральная провинция Канады с самым большим среди других провинций населением. Регион считается производственным центром Канады, где проживает примерно 40% из 38,2 млн жителей страны.