Сагеней, самый доступный рынок недвижимости в Канаде

Сагеней – это место в Канаде, где недвижимость является наиболее доступной, согласно исследованию рынка, опубликованному на прошлой неделе.

Каждый месяц канадская жилищная Ассоциация (ACI) публикует отчет о состоянии недвижимости в стране. За июль организация отмечает ежегодный рост цен в диапазоне от 3,5 до 30,5% для различных регионов Канады.

При средней цене в 267 353 доллара Saguenay лидирует на самых доступных рынках. Недвижимость там по-прежнему выросла на 6,6% за последний год, но это все еще намного ниже среднего показателя по Квебеку, в то время как в провинции рост составил 20%.

Средняя цена дома никогда не была выше в стране и составляла в среднем 807 400 долларов, что на 15,1% больше, чем в 2021 году. На эти цифры сильно влияет рост рынка мегаполисов. В Ванкувере средняя стоимость дома составляет 1 223 700 долларов.

Основными жертвами этого резкого увеличения стали крупные центры и их пригороды. В Лаврентидах рост составил 24,8 %. В Эстрии говорят об увеличении на 27 %

Тот факт, что рынок в Сагене оставался стабильным, отчасти можно объяснить его удаленностью от Монреаля.

« С пандемией и появлением телеработы многие люди переехали из Монреаля в близлежащие районы. Это очень сильное увеличение спроса привело к резкому росту цен», – объясняет Франсуа Дерозье, старший преподаватель кафедры финансов, страхования и недвижимости Университета Лаваля.

Хотя население региона увеличилось на 0,525% в 2020-2021 годах, это увеличение меньше, чем в Лаврентидах и Эстрии, где балансы составляют +2,02% и +1,78% соответственно.

Рынок Сагеней был относительно избавлен от перепродажи, обрушившейся на крупные канадские города.

Эта игра с агрессивными предложениями менее распространена в сагуанской земле, где дома чаще продаются по цене, установленной продавцом. « В Сагенее удобнее делать покупки», – резюмирует Чарльз Грант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

Ожидается, что рост цен в масштабах всей провинции утихнет с осени. С начала года Банк Канады постоянно повышает свою ключевую ставку, что снижает покупательную способность канадцев. Если у покупателей будет меньше средств, они больше не смогут зажечь рынок, как в 2021 году, что приведет к снижению цен на жилье.

Таким образом, по прогнозам Oxford Economics, к 2024 году цены на недвижимость в Канаде упадут на 12%.

Ожидается, что в Сагеней это падение будет менее значительным, чем в других местах, поскольку цены не выросли слишком сильно. Именно в Монреале, Ванкувере и Торонто снижение цен на недвижимость будет наиболее значительным. Франсуа Дерозье вместо этого планирует « стабилизацию » для Сагенея.

Несмотря на то, что недвижимость там остается доступной, рынок все еще демонстрирует признаки перегрева : количество выставленных на продажу домов невелико, а покупателей много. Однако повышение процентных ставок может стабилизировать рынок.

По словам Чарльза Гранта, рынок Сагеней-лак-Сен-Жан предоставит хорошие возможности в сфере недвижимости в течение следующих нескольких лет.

Поскольку уровень безработицы продолжает снижаться, в этом районе будет все больше и больше покупателей. « Это поможет оказать повышательное давление на доходы домашних хозяйств в регионе, который находится в процессе диверсификации своей экономики», – говорит Грант.

Но цены на жилье-это еще не все. Также необходимо учитывать покупательную способность жителей. В Сагенее средний доход домохозяйства составляет 74 385 долларов. в Монреале средний показатель чуть выше-78 039 долларов.

Таким образом, граждане Сагеней имеют практически те же доходы, что и в мегаполисе, но пользуются преимуществами гораздо более доступного рынка недвижимости.

Также необходимо учитывать другие расходы : бензин, продукты, мероприятия и т. д. Для Сагенее доход, необходимый для достойной жизни в текущем году, по данным Института социально-экономических исследований и информации, составляет 61 662 доллара на семью из четырех человек, что является одним из самых низких в Квебеке. Таким образом, жизнь там более доступна, чем в Монреале или Квебеке.

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