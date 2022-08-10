Суд по трудовым спорам призвал к порядку министра здравоохранения Квебека

Заявления министра здравоохранения Квебека в адрес профсоюзов признаны неприемлемыми судом по трудовым спорам

Суд по трудовым конфликтам Квебека осудил высказывания министра здравоохранения Кристиана Дюбе.

Суд по трудовым спорам (Tribunal administratif du travail – TAT) принял постановление, в котором осудил поведение министра здравоохранения Квебека Кристиана Дюбе (Christian Dubé) за его позицию на переговорах с профсоюзами медработников. Суд призвал министра “перестать относиться недобросовестно к переговорам с профсоюзами работников сети здравоохранения.” (цитируем постановление в оригинале: cesser de négocier de mauvaise foi avec les syndicats du réseau de la santé).

Министр Дюбё впервые вызвал недовольство медперсонала, когда в ноябре 2021 года он обвинил профсоюзы медработников в нежелании поддержать министерство в процессе набора медсестёр и медбратьев. Тогда министр заявил следующее: “Мне не кажется, что профсоюзы в настоящее время находятся на высоте в том, что касается этого процесса. По-моему, их больше волнуют выплаты премиальных и сверхурочных…”

Уже после этого заявления несколько профсоюзов подали жалобу в Трудовую комиссию. Представители профсоюзов пояснили, что как раз с ними министерство не консультировалось при определении политики набора персонала и их мнение не было учтено во время разработки положений об оплате труда и дополнительных положений в трудовых соглашениях в связи с пандемией.

Министр, тем не менее, продолжал высказываться по поводу действий профсоюзов, неоднократно укоряя их в нежелании работать по указке министерства.

9 августа 2022 года судья Мириам Бедар (Myriam Bédard) приняла решение, согласно которому Правительство Квебека, ряд его подразделений и Министерство Здравоохранения Квебека нарушили статьи 12 и 53 Трудового Кодекса, препятствуя действиям профсоюза и относясь к переговрам недобросовестно.

В среду, 10 августа, ожидается официальное совместное заявление профсоюзов различных категорий медработников, в котором, очевидно, профсоюзы выразят удовлетворение принятым решением и сформулируют позицию по вопросам отношений с правительством.