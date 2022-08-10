Белуху, заплывшую в Сену, спасти не удалось, несмотря на все усилия

Белуха, за драматическим спасением которой следила вся Франция, скончалась во время попыток довезти её до океана

Спасти белуху, заблудившуюся в Сене, не удалось, несмотря на все усилия неравнодушных людей.

Вся Франция и соседние страны напряжённо следили в течение нескольких дней за спасением кита-белухи, заплывшего в Сену и проплывшего по направлению к Парижу десятки километров.

Как и почему белуха решила отправиться в путешествие в глубь континента, понять сложно, но в конце концов животное явно оказалось в крайне неприятной ситуации – четырёхметровая белуха весом в 800 килограммов тыкалась во все стороны и не могла сообразить, куда направиться, чтобы вернуться в родной океан. Для белух крайне вредно нахождение в пресных водах, поэтому спасатели из групп защиты животных приступили к делу безотлагательно. Для морского млекопитающего был подготовлен особый контейнер с морской водой, в которую собирались кита пересадить (сама по себе операция сложная из-за размеров белухи), а затем доставить на морской берег, на расстояние в 160 километров.

Восемьдесят человек приняли участие в спасении животного – 24 человека занимались вылавливанием белухи и помещением её в контейнер, в котором мораская вода охлаждалась специальными холодильными установками. В воду были добавлены антибиотики и витамины, которые должны были помочь белухе, состояние которой ухудшалось на глазах. Попытки накормить её рыбой были безуспешны, она отказалась есть поданную ей рыбу.

К глубокому сожалению всех, кто переживал об участи белухи и следил за операцией спасения, она умерла во время перевозки. Организаторы операции по спасению предупредили ещё до начала её, что существует риск для жизни животного, но если не попытаться спасти белуху таким образом, она неминуемо погибнет в ближайшее время.

Операция по спасению обошлась в тысячи евро, которые были собраны неравнодушными гражданами.