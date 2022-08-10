Полиция Монреаля пообещала усилить борьбу с незаконными парковками автомобилей

Автомашины, которые останавливаются на велосипедных дорожках или препятствуют движению транспорта, будут нещадно эвакуироваться

Дорожная полиция Монреаля пообещала ужесточить отношение к нарушителям, паркующимся в неположенных местах и в неположенное время.

Монреальская автоинспекция предупредила, что её сотрудники начнут решительную борьбу с автомобилями и мотоциклами, которые останавливаются на велосипедных дорожках и в местах, где их остановка препятствует движению транспорта. Сотрудники дорожной службы получили разрешение не только выписывать штрафы, но и эвакуировать автомашины. Речь идёт как об известных маршрутах, но и о сторонах улицы, на которой стоянка запрещена в определённые часы и определённые дни. Наказания за такие нарушения практиковались и раньше, но теперь, по заверениям полицейских служб, сотрудники будут проверять маршруты чаще и эвакуировать машины нарушителей без проволочек.

В принципе, это решение не стало неожиданностью, так как ещё в мае администрация мэра Валери Плант запустила пилотный проект по контролю над уличным движением, по результатам которого и должно было быть принято окончательное решение. За два месяца на проверочном этапе город выписал 400 штрафов, каждый из которых обошёлся хозяину автомобиля в 173 доллара. Читатель может сам легко посчитать доходы от штрафов (разумеется, без учёта расходов на зарплату полицейских и других расходов), но не забудем, что речь идёт лишь о пилотном проекте, когда ужесточение касалось лишь двух улиц.

Пока, к непродолжительной радости всех водителей, резкое ужесточение в отношении нарушителей теперь распространено не все улицы Монреале, а не десяток главных артерий в как в центре города, так и в других городских районах, но начинание будет распространено и на другие улицы в самое ближайшее время.