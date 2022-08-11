Монреаль рискует остаться без школьных автобусов в новом учебном году

“Никто не хочет работать без контракта”.

Монреальские школьники могут остаться без желтого автобуса на своей улице в грядущем учебном году, который начнется менее чем через три недели. Контракт на их работу истек ещё в июне. Город не продлил ни один контракт между частными автобусными компаниями и школьными советами на новый учебный год, который начнется 29 августа.

Причина стара как мир: “денег нет [но вы держитесь]”.

Эндрю Джонс, президент Transport Scolaire Élite и Autobus Beaconsfield, рассказал, что министерство образования Квебека увеличило бюджет школьных автобусов на 6,7% с 2017 года. В то же время автобусным операторам на острове Монреаль необходимо увеличить бюджет на 35%, чтобы выйти на старые цифры.

По словам перевозчиков, цены на запчасти для автобусов выросли на треть, а стоимость дизельного топлива почти удвоилась за последний год. Кроме того, водителям необходимо увеличить зарплату с учётом уровня инфляции.

Годовая зарплата водителей автобусов составляет менее 25 000 долларов, поскольку им не платят во время летних каникул.

Их почасовая оплата составляет от 17 до 18 долларов, и Джонс уверен, что этого недостаточно, чтобы компенсировать обязанность безопасно доставлять десятки детей в школу и из школы каждый день.

Федерация национальных профсоюзов (CSN), основной профсоюз, представляющий водителей школьных автобусов в Квебеке, ведет переговоры о том, чтобы водители получали 25 долларов в час.

В свою очередь Министерство заявляет, что ежегодно инвестирует 30 миллионов долларов в “привлечение и удержание” водителей школьных автобусов и микроавтобусов, помимо дополнительного пакета в 100 миллионов долларов для поддержки работников школьной сети.

Тем не менее Квебекская ассоциация школьных руководителей (AQCS) уверяет, что начало нового учебного года обещает стать “критическим”.

“Без школьного транспорта у многих учащихся не будет альтернативы посещению школы. Это только усугубит уязвимость многих сфер и категорий населения”, — говорится в заключении (AQCS) по проекту бюджетных правил на 2022–2023 годов.