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Общество Дети, семья Опасны для детей: беспроводные жалюзи, которые могут задушить малышей

Опасны для детей: беспроводные жалюзи, которые могут задушить малышей

Olga Fedak Авг 10, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 20 Просмотров


А ещё детишек могут задушить игрушки. Их тоже отзывают.

Министерство здравоохранения Канады отозвало около 110 000 беспроводных жалюзи Canadian Tire. Несмотря на название, по факту “не очень беспроводные жалюзи” представляют опасность удушения для маленьких детей.

Национальное агентство здравоохранения объявило об отзыве “светофильтрующих беспроводных жалюзи For LIVING brand 1” во вторник. Оно заявило, что продукт “не устраняет должным образом опасность открытых операционных шнуров, которые могут образовывать петли”.

“Маленькие дети могут натянуть шнуры вокруг шеи или запутываться в них, что может привести к удушению” — предупредило Министерство здравоохранения Канады в уведомлении об отзыве. «Изделие также может выделять мелкие детали, которые представляют опасность для маленьких детей».

Агентство здравоохранения заявило, что с 1 мая 2021 года по 21 июля 2022 года в Канаде было продано около 110 000 продуктов. Сообщений об инцидентах или травмах в Канаде в результате использования не очень беспроводных жалюзи не поступало.

«Потребители должны немедленно прекратить использование отозванной продукции и вернуть ее в местное представительство Canadian Tire для обмена или возмещения», — заявили в министерстве здравоохранения Канады.

Список отозванной продукции можно на правительственной платформе.

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