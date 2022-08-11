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Общество Криминал В Канаде арестованы 22 человека по делу о контрабанде оружия
Фото: https://www.pexels.com/

В Канаде арестованы 22 человека по делу о контрабанде оружия

Виктория Христова Авг 11, 2022 Криминал, Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи В Канаде арестованы 22 человека по делу о контрабанде оружия отключены 13 Просмотров

22 человека арестованы по делу о контрабанде и торговле оружием в Канаде, 10 августа сообщает агентство Reuters.

 

В правоохранительных органах Канады сообщили, что в ходе оперативных действий у задержанных было изъято в общей сложности 27 пистолетов и наркотиков на сумму около $1 млн.

Правоохранители отметили, что расследование по данному делу длилось около 10 месяцев в Канаде и США.

По данным региональной полиции Йорка в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, к моменту завершения расследования полиция выдвинула более 400 обвинений.

Напомним, 19 августа 2022 года власти Канады временно запретили импорт огнестрельного оружия, чтобы косвенно достичь целей закона о контроле над оружием, предложенного в мае правительством страны.

 

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