В Канаде арестованы 22 человека по делу о контрабанде оружия

В правоохранительных органах Канады сообщили, что в ходе оперативных действий у задержанных было изъято в общей сложности 27 пистолетов и наркотиков на сумму около $1 млн.
Правоохранители отметили, что расследование по данному делу длилось около 10 месяцев в Канаде и США.
По данным региональной полиции Йорка в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, к моменту завершения расследования полиция выдвинула более 400 обвинений.
Напомним, 19 августа 2022 года власти Канады временно запретили импорт огнестрельного оружия, чтобы косвенно достичь целей закона о контроле над оружием, предложенного в мае правительством страны.