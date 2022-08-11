В Канаде арестованы 22 человека по делу о контрабанде оружия

22 человека арестованы по делу о контрабанде и торговле оружием в Канаде, 10 августа сообщает агентство Reuters.

В правоохранительных органах Канады сообщили, что в ходе оперативных действий у задержанных было изъято в общей сложности 27 пистолетов и наркотиков на сумму около $1 млн.

Правоохранители отметили, что расследование по данному делу длилось около 10 месяцев в Канаде и США.

По данным региональной полиции Йорка в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, к моменту завершения расследования полиция выдвинула более 400 обвинений.

Напомним, 19 августа 2022 года власти Канады временно запретили импорт огнестрельного оружия, чтобы косвенно достичь целей закона о контроле над оружием, предложенного в мае правительством страны.