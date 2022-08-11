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Фото: https://www.pexels.com/

Израиль решил не принимать на обучение студентов-медиков из США и Канады

Виктория Христова Авг 11, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады, Образование Комментарии к записи Израиль решил не принимать на обучение студентов-медиков из США и Канады отключены 11 Просмотров

Правительство Израиля решило не разрешать иностранным студентам изучать медицину в своей стране, 9 августа пишет Jerusalem Post.

 

Газете стало известно, что решение Совета по высшему образованию (CHE) и министерств здравоохранения и финансов Израиля наконец принято. Их решение последовало за рекомендацией CHE от 2018 года из-за большого количества израильтян, которые едут в Европу, чтобы стать врачами, потому что их не принимают здесь на факультеты.

Согласно решению, иностранным студентам будет запрещено поступать на медицинский факультет Саклера Тель-Авивского университета (ТАУ), на факультет медицинских наук им. Бен-Гуриона (БГУ) в Беэр-Шеве и на медицинский факультет Раппапорта Израильского технологического института Технион в Хайфе.

Выпускные классы 2026 года станут последними для американцев и канадцев, приехавших в Израиль обучаться на четырехлетнюю степень доктора медицины на трех вышеупомянутых израильских факультетах.

Доктор Стивен Лазар, исполнительный декан ТАУ, разослал письмо всем иностранным студентам-медикам ТАУ. «С глубочайшим сожалением я должен сообщить вам, что правительство Израиля приказало всем иностранным медицинским программам, включая американские медицинские программы, прекратить прием новых студентов», — говорится в письме.

«Это политическое решение было принято для того, чтобы увеличить количество мест в израильских медицинских школах для программ на иврите, чтобы многим израильским студентам не приходилось выезжать за границу для получения медицинского образования», — указал Лазар.

 

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