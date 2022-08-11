В Лондоне решили снова вакцинировать детей от полиомиелита

Прививку от полиомиелита предложат сделать почти миллиону детей, живущих в Лондоне, 10 августа пишет The Daily Mail.

В системе здравоохранения опасаются вспышки заболевания после того, как вирус более 100 раз был обнаружен в сточных водах восьми районов города. Вакцина будет предложена родителям детей в возрасте от одного до 10 лет.

Сообщается, что решение о вакцинации было принято на основании информации о том, что полиовирус вакцинного происхождения был обнаружен в сточных водах в Барнете, Бренте, Камдене, Энфилде, Хакни, Харинги, Ислингтоне и Уолтем-Форест. Вирус также был обнаружен в более низких концентрациях в районах, прилегающих к водосборному бассейну Бектона на юге (непосредственно ниже Темзы) и к востоку от Бектона.

Официально вирус еще не был продиагностирован ни у кого. В британском минздраве считают, что большинство людей, получивших прививку в детстве, и сейчас защищены хорошо. Однако распространенность вируса в сточных водах Лондона говорит о том, что вирус всё-таки распространяется бесконтрольно.

Отмечается, что целевой показатель по вакцинации от полиомиелита — 95%. В настоящее время охват оценивается в 84,6%. Районы Лондона, где был обнаружен вирус, отличаются наименьшим охватом: порядка 54,7% к пяти годам.

Напомним, по мнению медиков, вспышка полиомиелита была спровоцирована низким уровнем вакцинации детей из-за ограничений, введенных в период борьбы с коронавирусом.

Последний случай полиомиелита в Велкобритании был в 1984 году, и с тех пор пдтвержденных случаев полиомиелита среди людей не было выявлено. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) заявил, что риск для населения низкий.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что вакцинировать будут в первую очередь детей из районов, где был обнаружен вирус, а потом детей в других районах.

Как сказали в ведомстве вирус обнаружен при плановом обслежовании канализационной системы. Это нормально, когда в пробах сточных вод в Великобритании каждый год выявляют от одного до трех полиовирусов, но это всегда были разовые находки. Однако в последнее время число таких случаев увеличилось.