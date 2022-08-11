Повышение ставок по ипотеке: что делать ?

В результате решительного шага Банка Канады (BC), который 7 июля повысил ключевую ставку на 1%, общее повышение ключевой ставки соответствует росту в США на 2,25%.

Это значительное увеличение произошло всего за четыре месяца, что является самым агрессивным увеличением в новейшей истории. Как правило, для повышения ставки требуется около шести месяцев, чтобы ощутить влияние на экономику. Цель этого масштабного увеличения – замедлить экономику как можно скорее, чтобы безудержная инфляция в конечном итоге пошла на спад.

Центральные банки обвиняли в том, что они не торопились, прежде чем принять меры в связи с ростом инфляции во время пандемии. Они полагали, что инфляция будет временной. Это действительно произойдет, но инфляция продлится намного дольше, чем прогнозировалось, и она не снизилась бы, если бы не эта массированная реакция центральных банков.

Хорошей новостью является то, что потребитель находится в сильном положении. После снятия ограничений, экономическая активность, связанная с развлечениями и досугом, резко возросла. В то же время закупки товаров и продуктов, как правило, сокращаются. Расходы домашних хозяйств переместились в сектор услуг.

Экономика относительно хорошо усваивает повышение ставок, несмотря на то, что мы все еще наблюдаем экономический спад. Это ослабление особенно заметно в сфере недвижимости, которая резко и значительно замедлилась. Продажи жилья значительно снизились во всех крупных центрах, и некоторые наблюдатели ожидают снижения цен до 20%.

Последнее, чего хотят центральные банки,-это чтобы ставки выросли до точки невозврата и вызвали рецессию. Рынок ожидает, что к концу года ставки вырастут еще на 1-1, 25%.

Хорошие новости : есть несколько признаков того, что инфляция снижается. Мы считаем, что эта ситуация будет усугубляться в ближайшие месяцы. Это связано с тем, что цены на нефть и бензин упали с достигнутых ими максимумов. То же самое касается цен на металлы и предметы первой необходимости. Цена на пшеницу упала на 50% с самого высокого уровня и осталась на том же уровне, что и до начала украинских событий. Рост курса доллара США и канадского доллара по отношению к другим валютам приводит к снижению цен на импортируемые товары. Запасы, со своей стороны, увеличились. Таким образом, в условиях экономического спада мы увидим снижение цен. Наконец, денежная масса снижается с января.

По всем этим причинам мы ожидаем, что центральные банки будут сдерживать повышение ставок в течение осени. В результате вероятность рецессии в следующем году останется низкой.

Очевидно, что другой возможный сценарий заключается в том, что центральные банки будут продолжать агрессивно повышать ставки, чтобы спровоцировать рецессию, которая навсегда решит проблему инфляции. Учитывая, что инфляция находится на пути к снижению, мы не придаем большого значения этой возможности.

В обоих сценариях следует ожидать снижения ставок, чтобы стимулировать экономику.

Учитывая, что фиксированные ставки по ипотечным кредитам находятся на уровне около 5%, а переменные ставки превысят этот уровень, если базовая ставка будет повышаться дальше, наша рекомендация по-прежнему заключается в том, чтобы выбрать однолетний срок, который будет стоить дешевле и который даст гибкость в выборе наилучшего варианта.когда пыль осядет.