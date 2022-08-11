Куда делись деньги, выделенные на Парад Гордости? Любопытный вопрос

Скандал с Парадом Гордости разрастается. Мэр Монреаля обещает “разобраться с бухгалтерией” организаторов

В отмене парада виновны лишь организаторы. А вот куда делись средства, выделенные на его проведения, покажет аудит бухгалтерии организаторов.

Хотя Парад Гордости был отменён (что не помешало тысячам горожан провести собственные шествия и устроить танцы на улицах), скандал не только не утихает, но и разрастается. Поэтому мы вновь возвращаемся к теме…

Выяснилось что непосредственной причиной отмены праздника стало признание генерального директора организации “Монреальская Гордость” Симона Гамаша (Simon Gamache), который, отвечая на вопрос представителей сил правопорядка об организации манифестации, сказал, что у организаторов не хватает около сотни добровольцев, которые должны были бы обеспечивать порядок. Это обычная и обязательная практика во время массовых мероприятий – не только полицейские охраняют участников, но и сами участники должны следить за поведением марширующих. Но на сей раз добровольцев не оказалось! Причина? Не в том, что никто не хотел помогать, а в том, что организаторы просто-напросто позабыли пригласить добровольцев. С кем не бывает…

Вспомнили о необходимости найти людей, которые помогли бы в поддержании порядка, поздним вечером в субботу, когда уже было поздно набирать десятки и сотни человек.

Все вышеизложенное повторяет официальные заявления месье Гармаша и других руководителей огранизации “Монреальская гордость”. Но уже в понедельник всплыла любопытная деталь. Оказывается, зачастую добровольцы, приглашаемые для участие в поддержании порядка во время мероприятия, получают оплату за свой труд. Особенно, когда речь идёт о многочисленных концертах, митингах, демонстрациях и когда власти выделают гранты организаторам. в этом случае гранты были выделены, а именно из этих сумм и производится оплата тем, кто помогает в проведении мероприятия. И невольно возник вопрос: – Где деньги, Зин?

Судя по всему, деньги просто испарились. А это не копейки.

Мэр Монреаля, госпожа Валери Плант отреагировала на новости с понятным удивлением и возмущением. Во-первых, Парад Гордости давно уже перестал быть делом, исключительно касающимся определенной категории лиц, сторонников однополой любви. Это массовая весёлая демонстрация, карнавал, музыка, танцы, смех, акробатика, цирк, даже выступления дрессированных собачек, гордо шествующих в колоннах. Участвуют политики, десятки фирм и культурных ассоциации, а все непристойности сведены к минимуму, в крайнем случае, можно увидеть людей, которые одеты “по-пляжному”. И после двух лет пандемии город с нетерпением ожидал первого всплеска безудержного веселья. Которое не состоялось.

Но ведь мэрия выделила на проведение праздника ни много, ни мало, а 600 тысяч долларов! И организаторы использовали деньги с толком, по меньшей мере для себя, родимых.

Впрочем, примерно десять процентов выделенной суммы администрация Монреаля не успела перечислить в фонд Гордости. И теперь мэр пообещала потратить эту сумму на расследование инцидента – на выяснение причин, по которым организаторы оказались не готовы, на поиски выделенных денег и на аудит всех бухгалтерских книг ассоциации.

И тут же выяснилась ещё одна пикантная деталь – оказалось, что 600 тысяч долларов не все средства, что получили организаторы. Министерство Туризма Квебека подарило им миллион сто тысяч долларов на нужды организации праздника – от приглашения артистов и музыкантов, до обеспечения порядка. И опять тот же вопрос – “Где деньги, Зин?”

Накал страстей не утихает, но направление обвинений в провале шествия поменялось – если в первый день заинтересованные лица винили во всём полицию, запретившую шествие и концерты, начиная со вторника общественность указывает на организаторов парада, как основных и единственных виновников.

Ну, а что касается аудита бухгалтерии ассоциации Монреальская Гордость, то мэр слов на ветер не бросает (хм… ну, на самом деле такое случается иногда, но, надеемся, не на сей раз).