Несмотря на запрет Парада Гордости, тысячи человек устроили шествия и гулянки

Монреальский Парад Гордости был отменён, но толпы людей устроили себе праздник под радужными флагами на улицах и площадях города

Отмена Парада Гордости не повод для участников пройтись по улицам и устроить себе праздник.

Хотя за пару часов до начала Парада Гордости полиция его отменила по причине “невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей”, но тысячи человек, мечтавших принять в шествии участие, решили всё же себя праздником побаловать. Тем более, что карнавальные костюмы были заготовлены, плакаты и флаги изготовлены, музыканты собрались и даже сьехались в Монреаль из других городов. Так что, чего добру пропадать…

Тысячи человек собрались на разных площадях города, в первую очередь на Эспланаде улицы Sainte-Catherine, в Квартале спектаклей и на площади Эмилии Гамелен, около метро Берри-ЮКАМ. Люди прошлись также по центральным улицам, перекрыв движение и вызвав заторы, но, надо признать, всё проходило весело, а автомобилисты чаще всего реагировали с пониманием, присоединив звуки клаксонов своих автомобилей к грохоту барабанов и скандированию лозунгов демонстрантами. Вряд ли водители считали себя участниками действия, просто поддались общему настроению.

Самый частый лозунг, который можно было услышать в эти часы – “Вам не отменить нашу гордость!”, с явной отсылкой к отмене парада.

Монреальская полиция сопровождала шествие основной группы демонстрантов, которые прошлись по улицам Maisonneuve, Sherbrooke, Saint-Laurent и Saint-Urbain, сгорая от жары, которая обратила Монреаль в настоящую сауну. Представитель полиции заявил, что особых инцидентов замечено не было, перекрытия движения были кратковременны, так что силы правопорядка не сочли нужным вмешиваться и мешать демонстрантам.

Как бы то ни было, несколько площадей центра Монреаля и несколько улиц были разукрашены радужными флагами и всевозможными плакатами на тему свободы в любви без ограничений на разнополость.

Но, судя по предварительным сообщениям, организации LGBTO собираются потребовать расследования и наказания виновных в отмене парада.

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