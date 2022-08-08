Виктория Азаренка и её команда не получили канадскую визу

Виктория Азаренка – известнейшая белорусская теннисистка, не получила визу в Канаду – бюрократия и проволочки не позволили знаменитой спортсменке принять участие в торонтском турнире

Виктория Азаренка не смогла принять участие в турнире в Торонто, потому что власти Канады не успели оформить ей визу!

Федерация Тенниса Канады (Tennis Canada) подтвердила в воскресенье, 7 августа, что теннисистка Виктория Азаренка, представляющая Беларусь, экс-чемпионка мира, не получила визу для поездки в Канаду на турнир в Торонто.

Несмотря на заблаговременную подачу заявки на визу для Витории Азаренка и сотрудников её команды, канадские власти не успели оформить право на вьезд в страну знаменитой спортсменки.

Нескольких недель не хватило для получения визы для известнейшей теннисистки. Можно себе представить, сколько времени приходится ждать гостевую визу обычным людям.

Турнир будет проходить с понедельника, 8 августа, до воскресенья, 14 августа.

Федерация Тенниса Канады не связывает решение с политическими темами и считает, что причиной невозможности участия Азаренка в турнире на самом деле стала бюрократия, проволочки, некомпетентность отдельных сотрудников иммиграционных служб и организационные неурядицы.

Хотя белорусские и российские теннисисты не смогли принять участие в Уимблдонском турнире, состоявшемся в конце июня этого года именно по политическим причинам (организаторы состязания отказали в этом праве теннисистам из обеих стран в связи со вторжением в Украину российских войск), Виктория без труда получила визу на турнир в США, потому что запрет относится лишь к командным соревнованиям, а отдельные игроки под санкции не подпадают. Они имеют право участвовать в турнирах на личном уровне под нейтральным флагом и без упоминания страны гражданства. Виктория Азаренка строго соблюдает правила, так что оснований для отказа в визе у канадского правительства на самом деле нет.

Виктория примет участие в турнире в Цинциннати, в США, который начинается 13 августа и который станет последним турниром в рамках подготовки к турниру US Open, который пройдёт с 29 августа до 11 сентября.