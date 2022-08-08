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Новости В Мире Елизавета II прервет отпуск ради беседы с новым премьер-министром
Фото: https://www.pexels.com/

Елизавета II прервет отпуск ради беседы с новым премьер-министром

Виктория Христова Авг 8, 2022 В Мире, Выборы, Новости, Политика Комментарии к записи Елизавета II прервет отпуск ради беседы с новым премьер-министром отключены 32 Просмотров

Частью своего отпуска в Шотландии пожертвует ради встречи с новым премьер-министром страны королева Великобритании Елизавета II, 7 августа сообщает газета Daily Mail.

 

По данным источника, обычно королева живет в замке Балморал до октября, но в данном случае в виде исключения вернется в Лондон раньше.

«Её величество не ожидает, что новый премьер-министр приедет в Шотландию, поэтому планирует приехать для встречи с ним», — заявил источник издания.

При этом визит королевы в Лондон для беседы с главой правительства будет коротким, затем она снова отправится в шотландский замок.

Напомним, результаты голосования за одного из двух кандидатов на пост лидера Консервативной партии, который станет британским премьер-министром, — главу МИД Лиз Трасс и экс-главу минфина Риши Сунака — будут оглашены 5 сентября после возвращения парламента с летних «каникул». Голосование с участием всех 200 тыс. членов партии пройдет по почте.

 

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