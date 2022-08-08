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Новости В Мире Аэропорт Тель-Авива отказывает самолетам в посадке
Фото: https://www.pexels.com/

Аэропорт Тель-Авива отказывает самолетам в посадке

Виктория Христова Авг 8, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Аэропорт Тель-Авива отказывает самолетам в посадке отключены 41 Просмотров

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве попросил самолеты, требующие посадку, оставаться в воздухе, сообщила 7 августа израильская телерадиокомпания KAN.

Самолетам, которые заходили на посадку, было отдано распоряжение оставаться в воздухе и ждать дальнейших указаний. Также были отложены готовящиеся рейсы, а пассажиров высадили из самолетов.

Напомним, ранее 7 августа в Тель-Авиве звучала воздушная тревога, предупреждающая о возможном ракетном ударе со стороны сектора Газа. А 5 августа обострился палестино-израильский конфликт, после того как Израиль нанес ракетный удар по месту нахождения одного из командиров палестинской организации «Исламский джихад».

Израильские пассажиры высадились из самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бен-Гурион в связи с запуском ракет в сторону Тель-Авива, 7 августа передает телерадиовещательная корпорация Kan.

Ракетные сирены прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю в вечером. На этот момент число ракет, выпущенных «Исламским джихадом», приблизилось к 1000 с момента начала операции «Рассвет». Операция против боевиков в Газе началась вечером 5 августа из-за опасения Израиля, что исламисты могут нанести удар по территориям.

ЦАХАЛ также заявил, что с начала операции они поразили 165 целей. В воскресенье вечером два истребителя нанесли удары по позициям исламистов, а беспилотник попал в минометную площадку. Представитель муниципалитета города Ашкелон, расположенного близ границ с сектором Газа, сообщил, что по городу было произведено четыре залпа, но ни один не попал в черту города.

Отметим, что операцию армии Еврейского государства в секторе Газа уже осудил ряд государств, в том числе Турция. Кроме того, некоторые государства, в том числе Франция, выразили в связи с действиями Тель-Авива обеспокоенность.

 

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