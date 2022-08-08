Ford повысил продажи электромобилей в США на 169%

Рынок электромобилей США увидел новый рекорд, автором которого стала компания Ford, повысив продажи на 169%, 7 августа сообщает «Автостат Инфо».
Ford в июле вышел на второе место по продажам электромобилей в США, уступив только компании Tesla.
Всего за месяц компания реализовала 7 669 полностью электрических автомобиля, которые составили 4,9% всех продаж компании.
В компании также отметили, что рост продаж электромобилей Ford опережает общую динамику.
«Доля Ford в сегменте электромобилей быстро растет. В июле Ford занял почти 11% долю в этом сегменте авторынка, а это стало самым высоким показателем в истории компании», — говорится в сообщении компании.