Ford повысил продажи электромобилей в США на 169%

Электромобиль “Форд” завоевывает американский рынок

Рынок электромобилей США увидел новый рекорд, автором которого стала компания Ford, повысив продажи на 169%, 7 августа сообщает «Автостат Инфо».

Ford в июле вышел на второе место по продажам электромобилей в США, уступив только компании Tesla.

Всего за месяц компания реализовала 7 669 полностью электрических автомобиля, которые составили 4,9% всех продаж компании.

В компании также отметили, что рост продаж электромобилей Ford опережает общую динамику.

«Доля Ford в сегменте электромобилей быстро растет. В июле Ford занял почти 11% долю в этом сегменте авторынка, а это стало самым высоким показателем в истории компании», — говорится в сообщении компании.