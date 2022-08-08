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Новости В Мире Ford повысил продажи электромобилей в США на 169%
Фото: https://www.pexels.com/

Ford повысил продажи электромобилей в США на 169%

Виктория Христова Авг 8, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Ford повысил продажи электромобилей в США на 169% отключены 34 Просмотров

Электромобиль “Форд” завоевывает американский рынок

Рынок электромобилей США увидел новый рекорд, автором которого стала компания Ford, повысив продажи на 169%, 7 августа сообщает «Автостат Инфо».

Ford в июле вышел на второе место по продажам электромобилей в США, уступив только компании Tesla.

Всего за месяц компания реализовала 7 669 полностью электрических автомобиля, которые составили 4,9% всех продаж компании.

В компании также отметили, что рост продаж электромобилей Ford опережает общую динамику.

«Доля Ford в сегменте электромобилей быстро растет. В июле Ford занял почти 11% долю в этом сегменте авторынка, а это стало самым высоким показателем в истории компании»,  — говорится в сообщении компании.

 

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