Недвижимость: незастрахованные ипотечные кредиты

Застрахованные ипотечные кредиты требуются для тех, у кого минимальный первоначальный взнос, как правило, для начинающих покупателей.

Канадский ипотечный долг стремительно растет, и это полностью связано с незастрахованными займами. Данные Банка Канады (BoC) показывают, что задолженность по ипотечным кредитам продолжала расти в мае, несмотря на падение продаж жилья. Детальное изучение цифр показывает, что это был полностью незастрахованный рост ипотечных кредитов. Сегмент застрахованных, с меньшими первоначальными взносами и часто впервые приобретающими, сокращается. Ранее в этом году исполнительный директор банка предупредил, что рост числа инвесторов произошел за счет первых покупателей.

Канадский рынок незастрахованных ипотечных кредитов пережил резкий рост, и он продолжает расти. Непогашенный остаток в мае достиг 1,0 трлн долларов. Это представляет собой скачок на 1,4% (+13,9 млрд долларов) за месяц, и это на целых 18,7% (+160,2 млрд долларов) больше, чем в прошлом году.

Рост незастрахованных ипотечных кредитов замедляется, но он по-прежнему необычайно высок. Годовой рост на 18,7% в мае ознаменовал пятый месяц подряд замедления. Рост за цикл достиг пика в 21,7% еще в сентябре 2021 года. Он сократился, но при таких темпах все равно увеличивается на пятую часть каждый год.

Канадский рынок застрахованных ипотечных кредитов – это совершенно другая история, и он резко падает. Непогашенный долг в этом сегменте в мае сократился до $0,4 трлн. Это на 0,6% меньше (- 2,5 миллиарда долларов) за месяц, а сальдо на 7,0% (- 30,5 миллиарда долларов) ниже, чем в прошлом году. Это верно, это ниже, чем в прошлом году. Например, рынок застрахованных ипотечных кредитов не растет, а фактически сокращается.

Этот спад не является чем-то новым, он продолжается уже почти десять лет. Годовой рост впервые стал отрицательным в апреле 2021 года и продолжался до мая 2022 года. За последнее десятилетие в этом сегменте наблюдался положительный рост только в месяцы, непосредственно предшествовавшие недавнему спаду. С июля 2020 года по март 2021 года застрахованные ипотечные кредиты показали положительный рост.

Застрахованные ипотечные кредиты требуются для тех, у кого минимальный первоначальный взнос, как правило, для начинающих покупателей. Поскольку инвесторы занимают большую часть канадского рынка, они вытесняют начинающих покупателей. Некоторые люди все еще скептически относятся к тому, что они могут их вытеснить, но даже банки говорят об этом.

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