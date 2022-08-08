Тысячи исполнителей со всего мира собрались в Эдинбурге на открытие крупнейшего в мире фестиваля искусств, 6 августа сообщает ВВС.

Эдинбургский фестиваль Fringe увидит более 3000 шоу из 58 стран в честь своего 75-летия. В его состав войдут комики Фрэнки Бойл, Стюарт Ли и Эл Мюррей.

Позднее Эдинбургский международный фестиваль откроется бесплатным гала-мероприятием «Макро» от компании физического театра Gravity & Other Myths на стадионе Мюррейфилд.

В «Макро» труппа из 30 человек объединяется с Национальным молодежным хором Шотландии. Будет музыка, проекции, барабаны, огромное световое шоу, а также акробатика и танцы. Концерт Филадельфийского оркестра в последние выходные в Playhouse закроет международный фестиваль. Финальный гала-концерт также будет транслироваться в прямом эфире.

Оркестр был создан коллективным актом, представленным Edinburgh Science, и объединяет лауреатов премии Тернера, музыканта и композитора Джона Хопкинса, лауреата премии Тернера, музыканта и композитора, номинированного на Грэмми и Меркьюри, Джона Хопкинса, а также команду ведущих технологов, ученых и философов.