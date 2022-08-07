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Новости Авторы Меган Хорхенсен Вниманию монреальцев и гостей: Парад Гордости отменяется
Fierté
Парад гордости 2014 года. Весёлый карнавал без непристойностей. Фото Меган Хорхенсен.

Вниманию монреальцев и гостей: Парад Гордости отменяется

Megan Jorgensen Авг 7, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Происшествия Оставить комментарий 225 Просмотров

Парад Гордости, который должен был пройти в воскресенье, 7 августа, отменён за насколько часов до его начала

Парад Гордости, красочное зрелище, собирающее десятки тысяч участников и зрителей, отменён из-за невозможности обеспечить безопасность присутствующих.

Утром в воскресенье, 7 августа, полиция Монреаля объявила о том, что Парад Гордости, то есть, самое значительное событие для сообщества представителей геев, а также интересное событие, вызывающее интерес многочисленной публики, был отменён по причине “серьёзных опасений в отношении безопасности участников и зрителей”.

Парад Гордости стал уже давно важным явлением в культурной жизни Монреаля. Никаких “непристойностей” во время его проведния не отмечалось никогда. Люди веселятся, идут, поют, танцуют, хохочут. Зрители подпевают и аплодируют карнавальным костюмам, шуткам и прибауткам. Многие политики Квебека принимают в шествии участие вне зависимости от их личных пристрастий в отношениях между людьми. Зрелище красочное, а кому не нравится, тот не приходит любоваться настоящим карнавалом.

Обычно в шествии принимали участие до 20 тысяч человек, не считая тысяч и тысяч зрителей.

И вот в этом году шествие отменено. Причина? У полиции Монреаля нет достаточных сил и средств для обеспечения безопасности участников шествия и зрителей.

Полиция сообщила, что на Эспланаде Олимпийского парка (станции метро Viau и Pie-IX) в 14 часов состоится концерт и митинг в честь Дня Гордости, но не шествие.

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