Предложения недвижимости остаются проблемой номер один на рынке жилья

Растущие процентные ставки, падение цен на жилье, кризис стоимости жизни и безудержная инфляция попали в заголовки газет в последние месяцы, но самой большой долгосрочной проблемой, с которой сталкивается рынок жилья Канады, остается нехватка предложения, по словам главного экономиста национального жилищного агентства.

Боб Дуган из Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) рассказал, что, хотя спрос и рост цен резко возросли во время рекордно низких темпов пандемии COVID-19, доступность жилья на канадском рынке жилья снижалась задолго до этого из-за низких запасов.

“У нас был сильный рост цен в Канаде в течение многих лет до пандемии и снижение доступности жилья”, – сказал он. “И одной из главных причин этого является отсутствие реакции предложения на это повышательное ценовое давление.

“Другими словами, у нас больше спроса на дома из–за растущего населения, и во время пандемии низкие процентные ставки также способствовали, а затем и росту доходов, но в целом у нас была эта долгосрочная проблема, когда предложение жилья… не поспевает за ростом спроса”.

Стремительный рост цен за последние два года заметно замедлился в последние месяцы, при этом продажи жилья в стране также снизились на 5,6% в месячном исчислении и на 23,9% в годовом исчислении (без учета сезонных колебаний) в июне.

Тем не менее, облегчение ситуации на рынке домовладения привело к резкому росту цен и падению доли вакантных площадей на рынке аренды, сказал Дуган, поскольку более высокие ставки вынуждают многих канадцев продолжать снимать жилье, поскольку квалификация ипотечного кредита становится недоступной.

Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Канаде выросла на 13,7% с начала года, согласно Rentals.ca данные, вызванные еще большим ежегодным увеличением в Торонто и Ванкувере.

“Более высокие процентные ставки в некотором смысле фиксируют давление на доступность жилья на рынке собственности, но просто переносят его на рынок аренды. И причина этого в том, что в целом предложения жилья просто недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос”.

По словам Дугана, повсеместное повышение доступности, а не рост цен, разделяющий рынки покупки и аренды, может быть достигнуто только за счет увеличения предложения.

В настоящее время на рынке жилья Канады, безусловно, спокойнее, поскольку текущая траектория повышения ставок Банка Канады направлена на то, чтобы сдержать инфляцию, которая в июне выросла до уровней, невиданных почти 40 лет.

Дальнейшие повышения ставок, похоже, ожидаются в ближайшие месяцы, но Дуган выразил обеспокоенность тем, что растущие проблемы с доступностью могут вернуться на рынок покупок, как только центральный банк предотвратит эту инфляционную угрозу и прекратит запланированный курс скачков ставок.

“Как только цикл денежно-кредитной политики завершится, я беспокоюсь о том, что мы вернемся к этой долгосрочной тенденции недостаточного предложения, что приведет к снижению доступности на рынке жилья”, – сказал он. “Мое самое большое беспокойство в долгосрочной перспективе заключается в том, что если мы не решим проблему предложения, мы просто вернемся на путь повышения цен на жилье, повышения арендной платы из-за недостаточного предложения для удовлетворения потребностей всех канадцев”.

Эта нехватка предложения может стать еще более острой, поскольку федеральное правительство планирует принять около 1,3 миллиона новых канадцев до конца 2024 года. “Если мы собираемся, чтобы люди приезжали сюда, мы обязаны предоставить им место, убедиться, что им есть где жить”, – сказал Дуган.

По словам Дугана, поскольку большинство новых иммигрантов, как правило, снимают жилье в течение первых нескольких лет в Канаде, прежде чем переехать в домовладение, строительство нового арендного жилья имеет важное значение, но это легче сказать, чем сделать.

“Когда вы думаете об аренде жилья в той степени, в какой это означает строительство большего количества высотных квартир, это может занять намного больше времени”, – сказал он. “Построить дом на одну семью очень быстро – вы можете сделать это за три-шесть месяцев.

В конечном счете, по словам Дугана, эта проблема инвентаризации, вероятно, останется главной проблемой для канадского рынка жилья, и ее необходимо решать в срочном порядке.

“Хотя мы, возможно, получим некоторое снижение цен на жилье в краткосрочной перспективе, я действительно беспокоюсь, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если мы не построим достаточно домов, мы продолжим наблюдать снижение доступности”, – сказал он.

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