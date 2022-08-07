Иммиграция с Александрой Мельниковой. У меня открытая рабочая виза на три года, как я могу остаться на ПМЖ? Поработайте вожатым!

Есть огромное количество возможностей остаться на ПМЖ, при наличии у вас открытой рабочей визы, а тем более на целых три года. Но в этот раз хочется поговорить о достаточно простом варианте получить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ опыт работы в Канаде и как следствии – иммигрировать.

Все мы знаем о программе на ПМЖ для специалистов с квалифицированным опытом работы в Канаде от года. Иногда найти квалифицированную работу нелегко, тем более, когда знание языков еще не на достаточно хорошем уровне. Ко мне часто обращаются молодые люди, которые не успели закончить высшие и средние учебные заведения из-за военных действий. Чаще всего их возраст до 30 лет, а то и младше. В этом выпуске речь пойдет о них.

Знаете ли вы, что в Канаде существует огромное количество летних лагерей? В канадские лагеря всегда требуются вожатые. Ранее, чтобы получить разрешение на работу в эти лагеря, нужно было подавать заявку на отдельное разрешение на работу. В нынешней ситуации огромное количество молодых людей имеют исключительную возможность поехать работать в канадский лагерь на должность вожатого или на английском языке это – camp counsellor.

Опыт работы, полученный на должности вожатого, считается КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, а значит будет засчитываться при подаче на ПМЖ. Главным требованием будет считаться возраст, чаще всего до 30 лет, знание языка (нужен будет хотя бы средний разговорный) и желание работать с детьми))).

Чтобы ваш опыт работы засчитали как квалифицированный, лагерь должен быть НЕ дневной, а с ночевками на определенное количество недель, то есть смены. К тому же вам нужно будет немного модифицировать ваше открытое разрешение на работу, если там стоит ограничение не работать с детьми.

Единственным минусом в этой стратегии – работа только сезонная, чаще всего с июня по сентябрь. Вы не сможете заработать в лагере сразу 12 месяцев опыта работы, но взять хотя бы три месяца из 12 вполне возможно. Это отличная возможность, так как федеральная программа работников с квалифицированным опытом работы в Канаде позволяет добирать канадский опыт работы с разных работ и с перерывами.

К тому же, очень уместно будет напомнить, что проживание и пропитание на этот период времени вам будет обеспечено, вместе с походами, новыми друзьями, впечатлениями и огромным количеством развлечений.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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