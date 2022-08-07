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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. У меня открытая рабочая виза на три года, как я могу остаться на ПМЖ? Поработайте вожатым!

Иммиграция с Александрой Мельниковой. У меня открытая рабочая виза на три года, как я могу остаться на ПМЖ? Поработайте вожатым!

Svitlana Matviyenko Авг 7, 2022 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 30 Просмотров

Есть огромное количество возможностей остаться на ПМЖ, при наличии у вас открытой рабочей визы, а тем более на целых три года. Но в этот раз хочется поговорить о достаточно простом варианте получить КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ опыт работы в Канаде и как следствии – иммигрировать.

Все мы знаем о программе на ПМЖ для специалистов с квалифицированным опытом работы в Канаде от года. Иногда найти квалифицированную работу нелегко, тем более, когда знание языков еще не на достаточно хорошем уровне. Ко мне часто обращаются молодые люди, которые не успели закончить высшие и средние учебные заведения из-за военных действий. Чаще всего их возраст до 30 лет, а то и младше. В этом выпуске речь пойдет о них.

Знаете ли вы, что в Канаде существует огромное количество летних лагерей? В канадские лагеря всегда требуются вожатые. Ранее, чтобы получить разрешение на работу в эти лагеря, нужно было подавать заявку на отдельное разрешение на работу. В нынешней ситуации огромное количество молодых людей имеют исключительную возможность поехать работать в канадский лагерь на должность вожатого или на английском языке это – camp counsellor.

Опыт работы, полученный на должности вожатого, считается КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, а значит будет засчитываться при подаче на ПМЖ. Главным требованием будет считаться возраст, чаще всего до 30 лет, знание языка (нужен будет хотя бы средний разговорный) и желание работать с детьми))).

Чтобы ваш опыт работы засчитали как квалифицированный, лагерь должен быть НЕ дневной, а с ночевками на определенное количество недель, то есть смены. К тому же вам нужно будет немного модифицировать ваше открытое разрешение на работу, если там стоит ограничение не работать с детьми.

Единственным минусом в этой стратегии – работа только сезонная, чаще всего с июня по сентябрь. Вы не сможете заработать в лагере сразу 12 месяцев опыта работы, но взять хотя бы три месяца из 12 вполне возможно. Это отличная возможность, так как федеральная программа работников с квалифицированным опытом работы в Канаде позволяет добирать канадский опыт работы с разных работ и с перерывами.

К тому же, очень уместно будет напомнить, что проживание и пропитание на этот период времени вам будет обеспечено, вместе с походами, новыми друзьями, впечатлениями и огромным количеством развлечений.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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