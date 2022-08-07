Решительный протест правительства Сенегала по поводу избиения дипломата

Правительство Сенегала выразило решительный протест Канаде по поводу избиения сенегальского дипломата. Полиция Гатино представила собственную версию событий

Ведётся расследование инцидента с сенегальским дипломатом в связи с обвинениями полицейских из квебекского города Гатино, которые, по заявлению Сенегала, избили дипломата этой страны.

Посольство Сенегала опубликовало коммюнике для прессы от имени Министерства Иностранных дел Сенегала, в котором канадская полиция обвиняется в применении физической силы и унижении по отношению к сенегальскому дипломату, причём насильственные действия были применены полицей в присутствии малолетних детей дипломата. В заявлении МИД Сенегала говорится, что дипломат был “зверски избит” (sauvagement tabassé) после того, как на него были надеты наручники. Полиция отмахнулась от утверждений дипломата о том, что он находится под защитой законов о дипломатическом статусе, а его жилище неприкосновенно. Согласно коммюнике, избитого дипломата пришлось отправить в больницу. Правительство Сенегала потребовало расследовать инцидент и наказать виновных в причинении серьёзных физических и моральных травм пострадавшему и в нарушении прав дипломатов.

После выражения официального протеста, канадские власти заверили правительство Сенегала в намерении провести расследование. Правительство Канады со всей серьезностью относится к обвинениям, и Канада полностью придерживается правил и законов, относящихся к дипломатам.

Полиция Гатино, со своей стороны, пояснила, что полицейские прибыли в дом по вызову судебного исполнителя, который безуспешно пытался выполнить решение суда по отношению к жильцу (детали дела не указаны), и который подвергся агрессии со стороны жильца. Полицейские убедились, что распоряжение суда соответствует нормам и законам, после чего пытались довести требования до указанного жильца, который и по отношению к ним повёл себя крайне агрессивно. Одного из полицейских дипломат тут же ударил кулаком по лицу, что вызвало логичную реакцию коллег пострадавшего, которые были вынуждены применить силу к хулигану и жестко задержать его. Полицейские тут же вызвали машину скорой помощи для обследования пострадавшего полицейского и хулигана. Все действия полиции зафиксированы на видео и всё проходило в присутствии десятка свидетелей. Управление полиции Гатино со своей стороны выразило согласие с расследованием и заявило о готовности предоставить все необходимые доказательства правоты пояснений полицейских.

Что на самом деле произошло, очевидно, покажет расследование, но формальное обвинение в адрес дипломата предьявлено не будет в связи с его статусом.