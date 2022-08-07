Одобрение премьером Квебека ликвидации серийного убийца понравилось не всем

Франсуа Лего – премьер Квебека, сказал, что он доволен ликвидацией убийцы. А Франсуа Лего – адвокат уничтоженного убийцы, осудил эти слова. К нему присоединилась депутат Либеральной партии Квебека

Франсуа Лего против Франсуа Лего – адвокат – тёзка премьера, недоволен отстутвием сочувствия по отношению к членам семьи ликвидиронного серийного убийцы. Недовольна и дептутат от Либеральной партии Квебека, и ряд активистов борьбы против дискриминации.

Как и предполагали многие, после ликвидации Абдуллы Шейха (Abdulla Shaikh) тут же объявились страдающие по серийному убийце, убившему трёх человек – пенсионера, парня, идущего на работу и случайного попавшегося мальчишку, катавшегося на скейтборде.

После выступления Франсуа Лего, премьера Квебека по поводу уничтожения подонка, тут же выступил адвокат Абдуллы (того же привлекали за агрессию, насилие и прочие “шалости”, хотя почему он не сидел и по чьей вине, другой вопрос). Адвокат – по случайному совпадению, он полный тёзка премьере – Франсуа Лего, обвинил премьер-министра в “бесчеловечности” и в “неприемлемых высказываниях”. Дело в том, что премьер выразил собственное мнение (полностью совпадающие со мнением абсолютного большинства жителей Квебека) о том, что он доволен тем фактом, что полиция избавила общество от убийцы (в оригинале: “je suis content que’on se soit débarrassé”).

Подобное заявление показывает бесчувственность премьера, отстуствие сочувствия к членам его семьи, потерявшей любимого сына и брата…

К обвинению адвоката тут же присоединились активисты борьбы за толерантность, обвинившие премьера в нарушении прав человека, в расизме (между прочим, одна из случайных жертв Абдуллы – семьянин, который шёл на работу в ночную смену, тоже арабского происхождения, и его семье премьер Лего высказал соболезнования, конечно, но это борцов и борчих не останавливает). Премьера обвинили в нехелании сочувствовать душевнобольным лицам и в прочих греха.

Обвинения были высказаны не только со стороны прирождённых активистов, в жизни не проработавших ни одного дня и посвящающих всё свободное время борьбе в соцсетях, но и со стороны по меньшей мере одной депутатки Либеральной партии Квебека, которая осудила премьера за то, что тот не нашёл слов сочувствия семье убийцы.

Со своей стороны, депутат Либеральной партии почему-то не нашла слов сочувствия членам семей погибших от руки негодяя и ни словом не обмолвилась о том, что болезнь уничтоженного убийцы была вызвана постоянным употреблением наркотиков и его отказом принимать лекарства. Более того, расследование уже установило, что в последние месяцы он проводил долгие часы, участвуя в деятельности форумов и групп радикальных экстремистов-исламистов и выражая поддержку террористам.

Болезнь не помешала Абдулле самостоятельно собрать пистолет-пулемёт (пока непонятно, помог ему кто-то или нет) на основании инструкций, прочитанных на форумах экстремистов. Но депутата Либеральной партии это не шокировало, а вот удовлетворение премьера от факта ликвидации убийцы “вызвало шок”. Наверно, можно многое вменить нынешнему премьеру Квебека (а многие его начинания и поддержать, так что вердикт вынесут осенние выборы), но осуждать за то, что он похвалил полицийских за нейтрализацию серийного убийцы, сторонника фундаменталистов-радикалов – выглядит странно, на наш взгляд.

Заметим в заключение, что в случае ареста преступника он никогда не сел бы в тюрьму, потому что состояние его здоровья делало его неподсудным. Его содержали бы в закрытом лечебном заведении, и он мог быть освобождён как только его состояние улучшилось бы.

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