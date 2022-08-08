Air Canada отказывается выплачивать компенсации за задержку и отмену рейсов

Зато ранее авиакомпания заплатила большой штраф в США.

Канадская хартия прав пассажиров и Правила защиты авиапассажиров (APPR) обязывают авиакомпании выплачивать до 1000 долларов в качестве компенсации за отмену или значительные задержки, вызванные причинами, находящимися под контролем перевозчика, если изменение происходит менее чем за 14 дней до вылета. Однако авиакомпании не обязаны платить, если это изменение было необходимо в целях безопасности.

Пользуясь этой лазейкой, в декабрьском меморандуме, который был выпущен в разгар волны Omicron COVID-19, Air Canada заявила: “Отмена рейсов по вине нехватки экипажа считается считается отменой целях безопасности. Изменение вступает в силу немедленно”.

Таким образом “клиенты, пострадавшие от этих отмен рейсов, по-прежнему будут иметь право на стандартные процедуры, такие как проживание в отеле, питание и т. д., но больше не будут иметь права на претензии и денежную компенсацию”.

В директиве штаба говорилось, что эта позиция будет “временной”. Но Air Canada подтвердила 25 июля, что политика “остается в силе, учитывая продолжающиеся исключительные обстоятельства, вызванные вариантами COVID”.

Канадское транспортное агентство (CTA), квазисудебный федеральный орган, заявляет, что рассмотрение нехватки персонала как вопроса безопасности нарушает федеральные правила.

“Если нехватка экипажа вызвана действиями или бездействием перевозчика, нарушение будет считаться находящимся под контролем перевозчика. Таким образом задержка, вызванная нехваткой экипажа, не должна считаться “в целях безопасности”.

Габор Лукач, президент группы по защите прав авиапассажиров, заявил, что Air Canada “незаконно” использует Хартию прав пассажиров, чтобы избежать выплаты компенсации, и призвал транспортный регулятор к более строгим мерам.

“Они неправильно классифицируют вещи, которые явно не связаны с безопасностью”, — сказал он о крупнейшей авиакомпании Канады, назвав такую ​​политику “вопиющей”.

“Этот документ, наряду с предыдущими заявлениями и поведением с начала пандемии, показывает, что приоритет Air Canada явно состоит в том, чтобы попытаться ограничить расходы на отмену рейсов, а не предоставлять своим клиентам хорошее обслуживание, — резюмирует Сильви де Бельфёй, юрист из квебекской правозащитной группы Option consommateurs после изучения копии директивы. Она добавила, что Air Canada в первую очередь стремится удержать пассажиров от запроса компенсации. ” Эта тактика, на наш взгляд, не свидетельствует о том, что компания заботится о своих клиентах”.

Потребители могут оспорить отказ авиакомпании в удовлетворении претензии, подав жалобу в CTA. Однако по состоянию на май агентство получило более 15 300 жалоб на авиаперевозки.

Лукач также отметил, что правила Европейского Союза не исключают причину “из соображений безопасности” из списка ситуаций, требующих компенсации в случае отмены или задержки. Выплаты исключаются только в результате “чрезвычайных обстоятельств”, таких как погода или политическая нестабильность.

Джон Градек, глава программы управления авиацией Университета Макгилла, сказал, что транспортное агентство частично несет ответственность за “фиаско”, потому что оно установило более мягкие правила, чем в Европе и Соединенных Штатах.