Энергетическая катастрофа на Кубе нанесла удар по всем отраслям экономики страны

Энергетическая катастрофа на Кубе отразится на всех отраслях экономики, включая туризм. Возможна эвакуация туристов и резкое сокращение количества авиарейсов

Стихия наносит сокрушительный удар по кубинской экономике, которая и так находится в тяжелейшем положении.

Положение в области производства и потребления электроэнергии на Кубе само по себе было сложным в течение многих лет – веерные отключения энергии до 18 часов в день (в условиях тропиков!) приводят к многочисленным проблемам, начиная от порчи продуктов питания, которые и так добываются с трудом, и заканчивая невозможностью работать и отдыхать.

Но в последние дни ситуация резко обострилась. В пятницу молния ударила в огромный нефтеперерабатывающий комплекс в провинции Матансас, в результате чего взорвался один из восьми резервуаров крупнейшего склада гоючего на Кубе. Удар молнии привёл к гибели и ранениям десятков работников. Когда на место прибыли пожарные бригады, и пожарные стали тушить огонь, то от жары, вызванной пожаром, взорвались ещё два резервуара, в результате чего погибли и пропали без вести десятки пожарных, героически пытавшихся спасти склады. Остальные резервуары комплекса сначала удалось отстоять, но новые взрывы предотвратить не удалось…

Гигантский пожар продолжился и в понедельник, 8 августа, несмотря на все усилия пожарных и несмотря на прибытие на помощь пожарных из других стран (в первую очередь из Мексики и Венесуэлы). Взорвались следующие резервуары. Чёрный столб дыма теперь виден даже в Гаване, находящейся на расстоянии ста километров от горящих складов.

Хуже всего, к сожалению для жителей острова и его гостей то, что в результате плачевного состояния всей энергетической системы на Кубе ток больше не подаётся ни в дома, ни на заводы, ни в транспортные системы, ни в магазины, ни в отели, ни в бары-рестораны…

Горящий комплекс обеспечивал горючим две трети кубинских ТЭЦ, которые и до этого работали с перебоями, но которые уже встали. Перестроить систему подачи горючего на эти станции нереально (процесс займёт месяцы), независимо работающие генераторы (многие гостиницы для иностранных туристов ими оборудованы на случай частых отключений тока), скоро тоже остановятся, так как горючего для них нет.

Ситуация катастрофическая, власти даже не пытаются поддерживать хорошую мину и признают невозможность исправить её в быстрые сроки. Представители правительства глухо говорят о возможной эвакуации жителей из ряда деревень и городков, где энергии вообще нет, о возможной эвакуации иностранных туристов, о резком сокращении транспортных перевозок.

Ешё до взрывов ситуация с подачей электроэнергии в стране была настолько тяжёлой, что в ряде городов начались волнения и манифестации протеста.

В связи с создавшимся положением многие туристические агентства в растерянности — что делать дальше, рекомендовать ли туристам всё равно лететь на Кубу или же попросить их воздержаться от поездки. Пока решение принимать рано, если кто-то собирается ехать на Кубу через пару недель или позже. Но если поездка планируется на ближайшие дни, рекомендуется серьёзно следить за развитием ситуации и, если это возможно, подумать об отмене поездки.