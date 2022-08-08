В шоке даже полиция: в мусорном баке Монреаля найдено тело мужчины

Казалось, что после стрельбы сумасшедшего в Монреале этот город уже ничем не удивить…

Тело мужчины, которому около 50 лет, было найдено в мусорном баке во время сбора вторсырья в районе Хочелага-Мезоннёв в понедельник утром.

Следователи обнаружили “признаки насилия” на теле. После этого полиция объявила это дело убийством и передала в отдел по расследованию преступлений полиции Монреаля. Личность погибшего ещё не установлена.

Это 18-е убийство в городе в этом году.

Звонок в службу экстренной помощи поступил около 8:50 утра. Тело было обнаружено во время сбора мусора на Адам-стрит и Летурне-авеню.

Полиция пока не установила личности подозреваемых.