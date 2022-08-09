Канадец угнал полицейскую машину, хотя его руки были в наручниках



Ранее в Торонто один и тот же мужчина угнал автомобиль, велосипед и пытался украсть лодку.

Полицейские Торонто обнаружили “подозрительного мужчину” в 4-30 утра в понедельник на пересечении Йонг-стрит и Лоуренс-авеню. Привычно надевая на него наручники, стражи порядка столкнулись с невиданным сопротивлением.

Мужчина уже будучи в наручниках вырвался из захвата патрульных и запрыгнул в полицейский автомобиль. Несмотря на связанные руки, он угнал машину, которая, как оказалось, была кинологическим автомобилем. В задней части внедорожника сидело двое служебных собак.

Убегая от полиции, мужчина помчался на запад. Его гонка закончилась на парковке супермаркета Метро, где он разбил автомобиль.

Но мужчина не привык сдаваться. Все ещё со связанными руками он попытался вскрыть несколько авто. Затем он выбежал на середину дороги и попытался угнать автомобиль такси, который остановился на перекрестке.

По словам очевидцев, он приказал водителю открыть двери и выйти из авто.

Водитель не шелохнулся (а на светофоре неудачно горел красный) и тогда наш герой начал бить связанными руками в стекло водительской двери.

Несколько ударов спустя он таки выбил стекло и попытался залезть в салон. Тут-то водитель дал по газам, а похититель, уже засунув верную часть тела по грудь в проем, поехал вместе в таксистом. Даже в такой ситуации воришка всё ещё пытался открыть двери.

В конце концов полиция догнала похитителя и арестовала его. Правда по дороге его завезли в травмпункт “в состоянии, не угрожающем жизни”.

Водитель такси был доставлен в местную больницу с легкими травмами. Собаки в кузове полицейского автомобиля не пострадали.

Полиция призналась, что так и не поняла, каким образом похитителю удалось угнать служебный автомобиль со связанными руками. Готовится внутреннее расследование полицейской практики.