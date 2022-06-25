Мужчина натравил свою собаку на прохожих, чтобы украсть машину, велосипед и лодку

Ранее в Торонто собака напала на ребенка.

Полиция Торонто сообщает, что мужчина с крупной собакой напали на четверых человек в ночь на субботу.

Посреди ночи мужчина заказал место в машине через сервис поиска попутчиков. Когда водитель подъехал, мужчина напал на водителя с кулаками, а затем приказал собаке напасть на него.

Подозреваемый скрылся на угнанной красной машине, а 50-летнему водителю потребовалась госпитализация.

Полиция получила сообщение об угоне автомобиля в районе Третьей улицы и западного бульвара Лейк-Шор примерно 2:45 ночи.

Через два часа полиция снова получила сообщение об ограблении, на сей раз в парке Норрис-Кресент, недалеко от парка Хамбер-Бей.

Рано утром мужчина с женщиной ехали по парку на велосипедах. Они остановились, чтобы сделать фото, и в этот момент к ним подошёл мужчина с собакой. Он приказал собаке напасть на женщину. Затем уехал на ее велосипеде и приказал собаке напасть и на мужчину.

Женщина также госпитализирована.

Далее полиция получила ещё одно сообщение о нападении собаки в том же парке. О тяжести травм на этот раз не сообщается.

Ещё через какое-то время полиция получила сообщение из яхт-клуба Этобико. Мужчина спал на своей яхне и проснулся от подозрительного шума. Он увидел очень смуглого человека с собакой, который пытался украсть шлюпку с его яхты.

Подозреваемый с собакой скрылись с места происшествия. Мужчина на яхте не пострадал.

Около 10 часов утра полиция заявила, что обнаружила подозреваемого и взяла его под стражу. Собака передана в службу защиты животных. Собака описывается как крупный коричневый питбуль-мастиф.

Полиция проводит расследования, но уже очевидно, чтобы все упомянутые преступление совершил один человек. Стражи порядка также просят всех, у кого есть информация по этому делу, связаться с ними.