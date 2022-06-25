Toyota отзывает 2700 первых серийных электромобилей

Заявление об отзыве 2700 серийных электрических внедорожников bZ4X, предназначенных для внешнего рынка в связи с риском расшатывания колес, сделала Toyota Motor Corp.

Заявление об отзыве 2700 серийных электрических внедорожников bZ4X, предназначенных для внешнего рынка в связи с риском расшатывания колес, сделала Toyota Motor Corp., 24 июня пишет Asahi Shimbun.

Компания заявила, что из 2700 автомобилей 2200 предназначены для Европы, 260 — для США, 20 — для Канады и 110 — для Японии.

Subaru Corp. также заявила в четверг, что по той же причине отзывает около 2600 единиц Solterra, своего первого полностью электрического автомобиля, разработанного совместно с Toyota.

Японский регулятор безопасности заявил, что резкие повороты и резкое торможение могут привести к ослаблению болта ступицы, что повысит риск отрыва колеса от автомобиля. При этом в заявлении не упоминаются о какие-либо несчастные случаи, вызванных\е дефектом.

Регулирующий орган посоветовал водителям прекратить использование транспортного средства до тех пор, пока не будут приняты более «постоянные» меры по ремонту.

Все автомобили, отозванные в Японии, еще не были доставлены покупателям, так как предназначались для тест-драйвов и демонстрации, заявили представители автопроизводителей.

«Мы искренне приносим извинения за причиненные вам неудобства <…> Мы бы отремонтировали его как можно скорее, но мы изучаем детали», — сообщается на сайте Toyota.

Представитель компании указал, что не все модели были отозваны, однако отказался сообщить, сколько всего их было построено.