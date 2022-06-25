О’Тул заявил, что проиграл выборы из-за вмешательва Китая

Что ещё скрывает китайское правительство?

Бывший лидер консервативной партии Эрин О’Тул заявил в своем подкасте, что партия по потеряла 8 или 9 мест из-за иностранного вмешательства со стороны Китая. В итоге выборы выиграли либерары, премьер-министром остался Джастин Трюдо, консерваторы возглавили оппозицию, а сам О’Тул был смещен с места лидера партии.

Канадский механизм быстрого реагирования (Rapid Response Mechanism Canada) – федеральное исследовательское подразделение, которое отслеживает иностранное вмешательство – в анализе событий от 13 сентября 2021 года заявило, что китайские СМИ широко распространяли информацию о том, что консерваторы почти разорвут дипломатические отношения с Пекином.

Отчёт был готов за неделю до того, как канадцы пришли на федеральные выборы.

RRM Canada заявляет, что вручную проверила китайские платформы социальных сетей, включая WeChat, Douyin, Weibo, Xigua и Bilibili, и провела судебный цифровой анализ с открытым исходным кодом, используя архивы веб-сайтов, инструменты социального прослушивания и кроссплатформенные инструменты ранжирования в социальных сетях.

Аналитики впервые обратили внимание на нарратив о консерваторах в двух статьях, опубликованных 8 сентября в Global Times, государственном информационном таблоиде.

RRM Canada считает, что освещение Global Times было вызвано статьей в оттавской газете Hill Times, в которой рассматривалась позиция канадских сторон в отношении канадско-китайских отношений. Анализ показывает, что вполне вероятно, что Global Times была первым китайским изданием, которое обратило внимание на содержание публикации в Оттаве: две ее статьи получили более 100 000 просмотров каждая.

Время публикации совпало с первыми дебатами федеральных лидеров и все более близкими результатами социальных опросов.

Дальше было обнаружено, что что несколько популярных канадских новостных аккаунтов WeChat начали публиковать повествования Global Times 9 сентября, копируя содержание и форму без ссылок и на публикацию, скрывая источник повествования.

К статьям были добавлены комментарии о тори, такие как “китайцы напуганы платформой”, из-за чего поднялся вопрос, должны ли “китайские соотечественники поддерживать консерваторов, если они используют эту риторику”.

Таким образом, по мнению экспертов, “пользователи WeChat не знали, что рассказ о консерваторах и О’Туле взят из Global Times, и предположили, что статьи были оригинальными сообщениями из канадских учетных записей WeChat”.

При этом многие новостные аккаунты WeChat, которые обслуживают канадцев, зарегистрированы на людей в Китае. Даже несмотря на то, что они являются хорошо зарекомендовавшими себя источниками новостей, “некоторые из них могут иметь неясные связи с медиа-группами Коммунистической партии Китая” – говорится в отчете.

Кроме того медиа-аккаунты коммунистической партии Китая на Douyin, китайской версии TikTok, опубликовали видео, которые повторяли заголовок Global Times от 8 сентября. Например, аккаунт Douyin китайского государственного агентства печати Синьхуа опубликовал видео, в котором консервативная платформа упоминает Китай 31 раз и что “эксперт” говорит, что партия “почти хочет разорвать дипломатические отношения с Китаем”.

Стоит отметить, что среди планов Консервативной платформы в предвыборной кампании были обещания противостоять Пекину в вопросах прав человека, диверсифицировать цепочки поставок, чтобы отдалить их от Китая, принять презумпцию не позволять государственным предприятиям Пекина поглощать канадские компании и работать над уменьшением глобальной зависимости от важнейших полезных ископаемых из Китая.

Депутат-консерватор Майкл Чонг, критик партии по иностранным делам, сказал, что анализ является “еще одним доказательством того, что коммунистическое руководство в Пекине вмешивалось в последние всеобщие выборы путем распространения дезинформации”.

В то же время посольство Китая в Оттаве поспешило заявить, что “Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран”.