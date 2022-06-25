Мужчина сбит насмерть автомобилем в собственном дворе

Трагедия в городе Труа-Ривьер – мужчина, помогавший соседке, погиб под колёсами автомобиля в собственном дворе

Будьте внимательны за рулём автомобиля. Чтобы не случилась трагедия.

В городе Труа-Ривьер в пятницу днём произшла трагедия. Женщина, сидевшая за рулём своего автомобиля, нечаянно задавила соседа, которого она попросила помочь ей припарковаться в их совместном дворике.

Женщина попросила соседа проконтролировать на каком расстоянии её машина находится от стены сарайчика, стоящего в её дворе, так как ей надо было подьехать к сараю вплотную, чтобы выгрузить какие-то вещи. Мужчина встал позади автомобиля и подавал знаки, показывая, что пока ещё можно приблизиться, не задев стенку. Вдруг женщина резко нажала на педаль газа, и автомобиль на полном ходу ударил мужчину, который стукнулся о стенку сарая и упал прямо под задние колёса машины. Автомобиль наехал на тело и переехал его. Женщина тут же дала передний ход, считая, что она отьедет от сбитого соседа, но так как тот оказался под колёсами, то машина протащила жертву несколько метров.

Женщина тут же вызвала скорую помощь по номеру 911, но мужчину уже было не спасти, он скончался, не приходя в сознание. Виновница же происшествия была доставлена в больницу в состоянии сильнейшего нервного срыва.

Полиция уверена, что женщина перепутала педали тормоза и газа, так что речь идёт о причинении смерти по неосторожности или случайности.

Печальный факт, ещё раз свидетельствующий о том, насколько опасны автомобили, даже когда ими пользуются в собственном дворе. Соблюдайте осторожность при вождении!