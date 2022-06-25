Соблюдайте правила поведения в парках, ведите себя достойно

Простейшие правила поведения в парках, которые легко запомнить и к которым легко привыкнуть

Очень простые правила поведения в парках и лесах. Приятной прогулки!

Гулять по пригородным и городским природным паркам и лесам нравится многим. Природа завораживает, человек отдыхает душой и телом, забывает о горестях и напастях.

Но многие из нас вольно или невольно нарушают правила поведения, что приводит к ухудшению состояния природы в зонах зелёных насаждений и мешает наслаждаться отдыхом остальным гуляющим.

А ведь правила простые:

Пожалуйста, не бросайте на тропинках и полянка мусор – неужели так трудно собрать бумажки, пустые стаканчики, обёртки от батончиков, и выбросить отходы в мусорный ящик, который наверняка стоит у входа в парк? Но нет, лень, что ли? Зачем идти на прогулку в парк, если так и жжёт непреодолимое желание намусорить и загадить природу? Не понять…

Постарайтесь соблюдать тишину. Никто не требует молчать. Но разговаривайте нормальным голосом, не орите на весь лес, не включайте музыку на такую громкость, что разбегаются даже ёжики (хотя в наших парках они не водятся). Неужели так сложно подключить наушники или просто снизить громкость?

Ни в коем случае не разжигайте огонь вне мест, которые специально предназначены для изговления шашлыков. Казалось бы, элементарное требование, но как всё же часто оно нарушается, приводя к пожарам.

Если вы решили устроить пикник, то это не возбраняется, но не вбивайте гвозди в деревья, развешивая гамак или устанавливая тент, не отламывайте “мешающие” ветки, не портите деревья и кусты.

Если вы решили по лесу покататься на велосипеде или скутере, то не забывайте о том, что это можно делать лишь на тропинках, но бензиновые двигатели запрещены. К тому же, при входе в парк или лес может быть установлено предупреждение о запрете использования колесных машин любого типа. А если кататься можно, то в любом случае максимальная скорость – 20 км. в час.

В лесных массивах запрещены дроны. Если вам нужно воспользоваться дроном (что-то потеряли или снимаете фильм), то обязательно надо связаться с администрацией зелёных зон и получить позволение.

В парках запрещены спиртные напитки и каннабис. Выпить вина или пива можно лишь в специальных местах, предназначенных для изготовления и потребления пищи.

В Монреале и окрестностях все природные парки закрываются на ночь, поэтому находиться в них ночью запрещено.

Не собирайте дрова, не убирайте валяющийся валежник, сухие ветви и стволы, потому что ветви и упавшие деревья являются частью природы.

Не сажайте принесённые с собой цветы, кусты, рассаду – не надо привносить в лес чужие для него растения.

Не собирайте цветы, саженцы, траву – не обедняйте лес.

И отдельно об отношениях с животными:

Все природоохранные службы настоятельно просят не кормить диких животных, не оставлять для них отходы после приготовления шашлыков, не подкармливать птичек, белочек и других зверей. Такие действия приводят к перенаселению, вызывают у животных зависимость от человека, лишают их возможности самим находить пропитание, а часто человеческая еда губительна для представителей животного мира.

Ни в коем случае не забирайте из парка или леса животных, не ловите их на приманки (часто люди ловят бурундучков, хомяков и другую мелкую живность).

Если вы прогуливаетесь с домашним животным, не спускайте вашего пёсика или крокодильчика с поводка – они непредсказуемы и могут причинить вред фауне и флоре.

Если вы столкнулись с диким животным, не пытайтесь его погладить – случаев укусов лисами, койотами и даже белками (они подслеповаты и запросто укусят пальчик ребёнка вместо угощения), достаточно много. Но кормить животных вообще не следует, как сказано выше.

И пусть ваша прогулка станет приятной и для вас, и для природы!