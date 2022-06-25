Соблюдайте правила поведения в парках, ведите себя достойно

Простейшие правила поведения в парках, которые легко запомнить и к которым легко привыкнуть
Очень простые правила поведения в парках и лесах. Приятной прогулки!
Гулять по пригородным и городским природным паркам и лесам нравится многим. Природа завораживает, человек отдыхает душой и телом, забывает о горестях и напастях.
Но многие из нас вольно или невольно нарушают правила поведения, что приводит к ухудшению состояния природы в зонах зелёных насаждений и мешает наслаждаться отдыхом остальным гуляющим.
А ведь правила простые:
- Пожалуйста, не бросайте на тропинках и полянка мусор – неужели так трудно собрать бумажки, пустые стаканчики, обёртки от батончиков, и выбросить отходы в мусорный ящик, который наверняка стоит у входа в парк? Но нет, лень, что ли? Зачем идти на прогулку в парк, если так и жжёт непреодолимое желание намусорить и загадить природу? Не понять…
- Постарайтесь соблюдать тишину. Никто не требует молчать. Но разговаривайте нормальным голосом, не орите на весь лес, не включайте музыку на такую громкость, что разбегаются даже ёжики (хотя в наших парках они не водятся). Неужели так сложно подключить наушники или просто снизить громкость?
- Ни в коем случае не разжигайте огонь вне мест, которые специально предназначены для изговления шашлыков. Казалось бы, элементарное требование, но как всё же часто оно нарушается, приводя к пожарам.
- Если вы решили устроить пикник, то это не возбраняется, но не вбивайте гвозди в деревья, развешивая гамак или устанавливая тент, не отламывайте “мешающие” ветки, не портите деревья и кусты.
- Если вы решили по лесу покататься на велосипеде или скутере, то не забывайте о том, что это можно делать лишь на тропинках, но бензиновые двигатели запрещены. К тому же, при входе в парк или лес может быть установлено предупреждение о запрете использования колесных машин любого типа. А если кататься можно, то в любом случае максимальная скорость – 20 км. в час.
- В лесных массивах запрещены дроны. Если вам нужно воспользоваться дроном (что-то потеряли или снимаете фильм), то обязательно надо связаться с администрацией зелёных зон и получить позволение.
- В парках запрещены спиртные напитки и каннабис. Выпить вина или пива можно лишь в специальных местах, предназначенных для изготовления и потребления пищи.
- В Монреале и окрестностях все природные парки закрываются на ночь, поэтому находиться в них ночью запрещено.
- Не собирайте дрова, не убирайте валяющийся валежник, сухие ветви и стволы, потому что ветви и упавшие деревья являются частью природы.
- Не сажайте принесённые с собой цветы, кусты, рассаду – не надо привносить в лес чужие для него растения.
- Не собирайте цветы, саженцы, траву – не обедняйте лес.
И отдельно об отношениях с животными:
- Все природоохранные службы настоятельно просят не кормить диких животных, не оставлять для них отходы после приготовления шашлыков, не подкармливать птичек, белочек и других зверей. Такие действия приводят к перенаселению, вызывают у животных зависимость от человека, лишают их возможности самим находить пропитание, а часто человеческая еда губительна для представителей животного мира.
- Ни в коем случае не забирайте из парка или леса животных, не ловите их на приманки (часто люди ловят бурундучков, хомяков и другую мелкую живность).
- Если вы прогуливаетесь с домашним животным, не спускайте вашего пёсика или крокодильчика с поводка – они непредсказуемы и могут причинить вред фауне и флоре.
- Если вы столкнулись с диким животным, не пытайтесь его погладить – случаев укусов лисами, койотами и даже белками (они подслеповаты и запросто укусят пальчик ребёнка вместо угощения), достаточно много. Но кормить животных вообще не следует, как сказано выше.
И пусть ваша прогулка станет приятной и для вас, и для природы!
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