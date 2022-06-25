Двенадцатое убийство в Монреале с начала года. Семейная ссора переросла в трагедию

Двенадцатое убийство в Монреале с начала года. На сей раз во время семейной ссоры сын убил отца

Очередное убийство в Монреале. В ходе ссоры сын убил отца ударом ножа.

Утром 24 июня монреальские полицейские получили срочный вызов с сообщением о трагедии, которая произошла в районе Saint-Laurent. В жилом доме на углу Chemin Côte-Vertu и улицы Cardinal мужчина возраста 62 лет получил ножевое ранение, его состояние было крайне тяжёлом. Подоспевшая скорая помощь доставила раненого в больницу, но усилия врачей оказались тщетными и мужчина скончался.

Подозреваемый в убийстве, двадцатиоднолетний юноша, сын жертвы, был задержан на месте преступления. Хотя расследование продолжается, но, скорее всего, по словам представителей полиции Монреаля, речь идёт о семейной ссоре, в ходе которой отец и сын перешли от слов к действиям, и, в конце концов, сын схватил нож и нанёс отцу удар, оказавшийся смертельным.

Хотя подробностей происшествия пока нет, нельзя исключать возможность того, что ссора началась во время застолья, во время которого семья отмечала праздник – Национальный день Квебека.

С начала года это уже двенадцатое убийство на территории Монреаля, хотя оно, по всей видимости, стало результатом бытовой ссоры, тогда как большая часть остальных убийств имеют отношение к действиям организованной преступности (жертвы схваток между противстоящими кланами или же прохожие, ставшие случайными жертвами перестрелок между бандитами.