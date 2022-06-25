Монреаль получит ещё 2 миллиона долларов на борьбу с огнестрельным оружием

Еще 90 миллионов выделено на операцию “Кентавр”.

В связи с ростом количества инцидентов с применением огнестрельного оружия в Монреале, правительство Квебека инвестирует 2 миллиона долларов в проекты, направленные специально на улучшение ситуации в семи районах мегаполиса.

Заместитель премьер-министра и министр общественной безопасности Женевьева Гильбо заявила, что финансирование является дополнением к работе Стратегического комитета городской безопасности Монреаля (CoSSUM).

2 миллиона долларов в 2022–2023 годах будут распределены между 12 проектами в районах Ахунцик-Картьервиль, Анжу, Монреаль-Норт, Ривьер-де-Прери-Пуант-о-Трембль, Сен-Леонар, Ле-Сюд-Уэст и Вильре-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион.

Проекты предусматривают модернизацию спортивных и культурных объектов, чтобы сделать их более гостеприимными для посетителей. Несколько районов смогут воспользоваться выделенными им деньгами для найма работников, которые будут работать, в частности, с молодежью.

Город Вильре-Сен-Мишель-Парк-Экстенсион получит 267 400 долларов на создание должностей кураторов в основных средних и начальных школах региона, чтобы создать “сеть безопасности для молодежи, наиболее пострадавшей от факторов уязвимости”.

“Наша молодежь слишком часто участвует в мероприятиях, связанных с огнестрельным оружием, — сказала Шанталь Руло, министр, ответственный за регион Монреаля, во время подписания заявления вместе с министром Гильбо и мэром Монреаля Валери Плант. – Мы должны заинтересовать их другими проектами”.