Пункт назначения: канадской водительнице в лобовое стекло прилетела лопата

А в Монреале под колеса прыгают сурки – даже во время гонок Формулы 1.

Для жительницы Миссисоги Комалы Сайеды это была рутинная поездка на деловую встречу в понедельник утром. Она ехала по шоссе 403 и через несколько километров готовилась съезжать с трассы.

Перед ней на полосу выехал белый седан. Женщина сбросила скорость и обратила внимание на странность в едущей впереди машине.

“Его бампер двигался. Казалось, что он сейчас отвалится”, – вспоминает Сайеда.

В следущий момент женщина услышала грохот. Она остановилась и оказалось, что ее лобовое стекло пробила лопата. Инструмент остановился в нескольких сантиметрах от ее лица.

“Честно говоря, я не знаю, откуда взялась лопата, — вспоминает Сайед. – Насколько я помню, бампер двигался. Бампер как будто оторвался, но нет. В конце концов в моей машине оказалась лопата”

Женщина говорит, что в тот момент ей удалось сохранить относительное спокойствие.

“Я повернулась и увидела эту лопату на своем лобовом стекле, и я поняла, что она довольно большая, — продолжает она с нервной улыбкой. – Я имею в виду, что я явно кричала и, должно быть, запаниковала, но, к счастью, не дернула рулём в сторону”.

Сайед далеко не сразу поняла, что с головы до ног покрыта битым стеклом. Возле нее остановился водитель проезжающего мимо эвакуатора и оказал ей помощь.

Чтобы справиться с психологической травмой, она проехалась тем же маршрутом на следующей день. Именно тогда она осознала, насколько другими могли быть последствия, если бы лопата попала в лобовое стекло в другом месте.

Женщина написала обращение к водителям, чтобы другие не столкнулись с такой же ситуацией.

“Если кто-то собирается ехать по шоссе с инструментами или оборудованием, пожалуйста, убедитесь, что оно надежно закреплено. Потому что летающие лопаты – это… так страшно”