Лучший в Северной Америке: в Юконе найден мумифицированный мамонтенок

Шахтеры, работающие на месторождении золота в Юконе, обнаружили мумифицированного шерстистого мамонта. Его называют “самой полной” находкой мамонта в Северной Америке.

В совместном заявлении правительства Юкона и коренных народов Тр’ондек Хвех’ин от 21 июня говорится, что горняки, работающие на Эврика-Крик на золотых приисках Клондайк, обнаружили замороженного, почти полностью покрытого шерстью мамонта во время раскопок в вечной мерзлоте в Тр’ондек Хвех’ на территории коренного народа.

Местные жители уже “назвали” мамонтенка Нун Чо Га, что на ханьском языке означает “большой детёныш животного”.

Шерстистый мамонт выглядит как самка и примерно такого же размера, как 42 000-летний детёныш шерстистого мамонта по имени Люба, обнаруженный в Сибири в 2007 году. Ещё один частично сохранившийся мамонт был найден на золотом руднике во внутренних районах Аляски в 1948 году.

По предположению учёных из Геологической службы Юкона и Университета Калгари, Нун Чо Га умерла и сохранилась в вечной мерзлоте во время ледникового периода более 30 000 лет назад.

“Как палеонтолог ледникового периода я всю жизнь мечтал встретиться лицом к лицу с настоящим шерстистым мамонтом. Сегодня эта мечта сбылась, — сказал участник раскопок Грант Зазула. – Нун прекрасна и является одной из самых невероятных мумий животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире. Я очень рад узнать ее поближе”.