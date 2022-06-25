Хорошо посидели: клерк после вечеринки потерял флешку персональными данными жителей целого города

“Хакеры” выходят на новый уровень.

Рабочий из города Амагасаки неподалеку от Осаки, Япония, после тяжёлого рабочего дня отправился в ресторан. После хорошего вечера с большим количеством выпивки его ждала непростая ночь. Он уснул на улице возле ресторана, а когда проснулся, не нашел рядом с собой свою сумку.

Беда в том, что в сумке была очень важная флешка.

Наш герой, имя которого не называется, работает в компании, которая предоставляет льготы домохозяйствам, освобожденным от налогов.

Во вторник сотрудник посещал информационный центр горадминистрации и там перенес данные жителей на флешку. Таким образом у него в сумке содержались имена, даты рождения и адреса 465 177 человек — всего населения города. На флешке также была конфиденциальная информация, среди которой налоговые реквизиты, названия и номера банковских счетов, а также информация о домохозяйствах, получающих государственную помощь, например выплаты по уходу за детьми.

В среду утром работник пытался найти флешку, а затем заявил об утере имущества в полицию.

Компания уверяет, что информация на флешке была зашифрована, и о краже данных – пока – не сообщается.

В то же время власти заявляют, что сотруднику был разрешен доступ к данным, но ему не давали разрешения на их перенос на отдельное электронное устройство. Они также раскритиковали сотрудника за то, что он не удалил данные с флешки после завершения своей работы в городском управлении, а также за то, что носил их лично вместо того, чтобы использовать более безопасный способ транспортировки.

В четверг мэр и другие официальные лица поклонились жителям города с извинениями.

Несмотря на инцидент, администрация обещает без задержек производить выплаты правомочным домохозяйствам и предоставлять дополнительную информацию по делу по мере расследования. В то же время государственным служащим напоминают о необходимости получить разрешение, прежде чем выносить флешки с важными данным из городских офисов.