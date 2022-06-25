Иммиграция с Александрой Мельниковой. Как иммигрировать медицинскому персоналу в Канаду.

Иммиграция медиков дело хлопотное и очень сложное. До пандемии медики могли пройти по системе Экспресс Въезда, если набирали достаточное количество баллов (обычно более чем 490 баллов). После того, как программа Экспресс Въезда для квалифицированных работников приостановилась, пусть в Канаду для медиков практически закрылся – Министерство Иммиграции приглашало только через провинциальные программы, а медиков никто не приглашал КРОМЕ атлантической провинции Новая Шотландия.

Новая Шотландия является единственной провинцией, которая до сих пор принимает медсестер и врачей.

Как иммигрировать в Новую Шотландию по программе медсестер? Давайте разберемся.

Чтобы иметь возможность быть приглашенным на ПМЖ в провинцию, нужно:

– иметь действительный профиль в системе Экспресс Въезда.

– иметь минимум три года опыта работы медсестрой

– иметь IELTS уровень 9 и выше (!!!)

– иметь образование бакалавр или законченное средне-специальное образование длительностью от трех лет

– подать на программу до определенных сроков (в этом году это было до 10 марта 2022 года)

Также, в Новую Шотландию могут иммигрировать и врачи, хотя это намного тяжелее. Что нужно врачам?

– иметь контракт на работу врачом одобренный Министерством Здравоохранения Новой Шотландии (Nova Scotia Health Authority) или детским педиатрическим госпиталем в Галифаксе имени Исаака Валтона Килама (IWK Health center).

– подписать декларацию, что вы обязываетесь жить и работать в Новой Шотландии как минимум два года

– иметь минимум три года опыта работы (имеется в виду за пределами Канады)

– иметь минимальный уровень английского языка на уровне 7 и выше. Здесь нужно отметить, что это минимальное требование и, конечно, лучше иметь показатели ближе к 9. По причине наличия контракта на работу, требование к языковому тесту не такое высокое, как у медсестер.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com