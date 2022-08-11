Опять перестрелки в Монреаль-Нор. Кто бы мог подумать! Один убитый, трое раненых

В районе Монреаль-Нор (Montréal-Nord) этой ночью опять стреляли и убивали. И опять тот же район…

Очередные преступления в северной части Монреаля. И опять с применением огнестрельного оружия.

Итак, очередное происшествие в самом криминальном городском районе Монреаля – Монреаль-Нор (Северный Монреаль). Несмотря на все усилия городской администрации, направленные на сокращение количества оружия в городе и, в первую очередь, в этом районе, страсти в нём не утихают. На сей раз вечером в среду, 10 августа, в районе произошли две перестрелки с участием местных жителей. Полиция признала, что ей не удалось произвести задержания по горячим следам.

Во первых, в районе улицы Charny и проспекта P.-M. Favier два местных жителя были ранены прямо в школьном дворе, где они о чём-то оживлённо беседовали, когда их обстреляли с улицы. Один из раненых, мужчина 26 лет, был доставлен в больницу прибывшими на место преступления полицейскими, и сначала казалось, что врачам удалось спасти его жизнь, хотя та висела на волоске. Но утром в четверг его положение ухудшилось, и он сконччался. Вторая жертва – мужчина 25 лет, находится в больнице, его жизнь вне опасности.

Примерно в то же время был обстрелян автомобиль, в котором ехала девушка 20 лет. Пуля в неё не попала, но она была ранена осколками разбитого стекла.

И хотя полиция сообщила с удовлетворением о задержании одного из лидеров уличных банд района Северного Монреаля, этот арест, очевидно, не привёл к улучшению криминальной обстановки.