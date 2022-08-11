Его разыскивает полиция. Бежал преступник-рецидивист. Он может быть вооружён

Его разыскивает полиция. Бежал закоренелый преступник. Он агрессивен и может быть вооружён

Внимание – розыск. Разыскивается опасный преступник.

Полиция и служба безопасности Квебека обращаются к жителям за помощью в розыске преступника-рецидивиста, скрывающегося от правосудия.

Речь идёт о некоем Jérôme-Vincent Vaillancourt, 42 лет. Он не вернулся в тюрьму после увольнительной, которую он получил за “примерное поведение” во время заключения. Этот преступник имеет в своём активе не менее двадцати преступлений, в том числе воровство, грабежи с применением оружие и другие преступные деяния, которые он совершал в течение двадцати пяти лет.

Органы правопорядка обращаются ко всем жителям провинции с просьбой немедленно связаться с полицией по телефону 911, ни в коем случае не пытаясь самостоятельно задержать преступника, который, согласно данным сил правопорядка, может быть вооружён.

Особые приметы:

Рост очень высокий – 1 метр 96 сантиметров.

Естественный цвет волос – брюнет.

Цвет глаз – голубые.

Татуировки: Традиционные узоры на обеих руках от ладоней до плеч. Солнце на груди прямо у сердца.

Почему преступник-рецидивист с такой криминальной историей за плечами получил увольнительную за “примерное поведение”, никто пока не объяснил.