В Квебеке снова зафиксировано землетрясение

Предыдущие подземные толчки были зарегистрированы месяц назад.

Землетрясение силой 3,5 балла произошло в реке Святого Лаврентия недалеко от Бэ-Комо в 3:37 утра в четверг. Об этом сообщает Earthquakes Canada.

По данным ведомства, землетрясение “слабо ощущалось” в городе Бэ-Комо – популярном месте наблюдения за китами почти в 700 километрах к северо-востоку от Монреаля.

В общей сложности 13 человек сообщили на веб-сайте Министерства природных ресурсов Канады (NRCan), что почувствовали землетрясение 11 августа.

Агенство заявило, что не получало никаких сообщений об ущербе. Собственно он и не ожидался от землетрясения такой силы. Его эпицентр находился на глубине 13,5 км.

Это уже 11-е землетрясение в Квебеке в этом году.

Однако самый последний катаклизм в регионе с опасной магнитудой – более 5,0 балов – произошел еще в марте 2005 года.