Легенда джаза: Королевский монетный двор Канады выпускает новую монету номиналом 1 доллар

И будьте внимательны: в Канаде замечены поддельные 2-долларовые монеты.

Легендарный канадский джазовый пианист будет изображен на новой серии монет номиналом 1 доллар. Об этом сообщает Королевский монетный двор Канады.

Монеты будут посвящены Оскару Петерсону, которого назвали “человеком с четырьмя руками”.

Монета была представлена ​​в четверг в зале Роя Томсона в Торонто перед семьей и друзьями музыканта. Она поступит в обращение 15 августа, в день рождения Петерсона.

“Грядущие поколения людей смогут держать эту монету в руках, — сказала жена Петерсона Келли. – Я надеюсь, что они будут помнить Оскара и что это вдохновит людей узнать, кем он был”.

Петерсон родился в Монреале в 1925 году и стал одним из самых известных джазовых музыкантов всех времен. За свою 60-летнюю карьеру он сделал более 400 записей, а его знаменитое трио Оскара Петерсона выступало по всему миру. Он получил восемь премий “Грэмми” и был занесен в Зал музыкальной славы Канады.

Петерсон умер в 2007 году в возрасте 82 лет. Его бронзовая статуя с фортепиано стоит возле Национального центра искусств в Оттаве.

Памятная монета Оскара Петерсона была разработана художником Валентином Де Ландро из Аякса, Онтарио. Монета будет выпущена ограниченным тиражом в три миллиона экземпляров, два миллиона из которых будут с фиолетовым фоном — любимым цветом Петерсона. Монеты можно будет найти в обороте, когда отделения банков пополнят свой запас монет номиналом 1 доллар. Коллекционные монеты также будут доступны для покупки через Королевский монетный двор Канады и его дистрибьюторов.

Петерсон стал первым темнокожим канадцем, увековеченным на монете, находящейся в обращении.

Также подано прошение о переименовании станции метро Lionel-Groulx в Монреале в честь Петерсона.