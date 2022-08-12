Жёсткая посадка: стюардесса сломала спину во время приземления самолёта

Непростая работа у бортпроводников – то аварии, то веселые пассажиры.

По данным американских федеральных следователей по безопасности, стюардесса Southwest Airlines получила компрессионный перелом позвонка в верхней части спины во время жесткой посадки в прошлом месяце в Калифорнии.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что удар при посадке был настолько сильным, что стюардесса подумала, что самолет разбился. Она почувствовала боль в спине и шее и не смогла пошевелиться. Ее отвезли в больницу, где был диагностирован перелом.

Совет завершил расследование, не сообщив, что стало причиной жесткой посадки. Однако следователи заявили, что никто из 141 человека на борту самолета не пострадал в результате инцидента в аэропорту Джона Уэйна в Санта-Ана. Пострадавшая работница находилась на откидном кремле в хвосте самолёта.

Пилоты объяснили следователям, что они стремились попасть в “нормальную зону приземления” на относительно короткой взлетно-посадочной полосе – и им это удалось. По их словам, посадка была “надёжной”.

Взлетно-посадочная полоса, на которую приземлился самолет, имеет длину всего 1700 метров. Для сравнения, взлетно-посадочные полосы в соседнем международном аэропорту Лос-Анджелеса имеют длину от 2700 до 3900 метров.